  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. CM Vijay Orders Closure of 200-500 TASMAC Shops Near Schools and Temples: A Bold Step Towards Social Reform.
Written By
Last Updated : Tuesday, 12 May 2026 (08:10 IST)

200 - 500 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்படுகிறது.. கோவில், பள்ளி அருகில் உள்ள கடைகளை அகற்ற முதல்வர் உத்தரவா?

tasmac
Publish: Tue, 12 May 2026 (08:09 IST) Updated: Tue, 12 May 2026 (08:10 IST)
google-news
தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்களின் தலைமையிலான புதிய அரசு, மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தி அதிரடியான நடவடிக்கைகளை தொடங்கிள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள வழிபாட்டு தலங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள சுமார் 200 முதல் 500 டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை உடனடியாக மூடுவதற்கு முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். 
 
பல ஆண்டுகளாக பொதுமக்கள், குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் மாணவர்கள் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மதுக்கடைகள் கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் கோவில்களுக்கும் மிக அருகாமையில் இருப்பது சமூக அமைதியை கெடுப்பதாகவும், மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிப்பதாகவும் புகார்கள் எழுந்தன. கடந்த காலங்களில் இது தொடர்பாக பலமுறை மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டும் முறையான தீர்வு கிடைக்கவில்லை. ஆனால், தவெக அரசு பதவியேற்ற சில நாட்களிலேயே இத்தகைய ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
 
தற்போது அதிகாரிகள் மூலம் குறிப்பிட்ட சுற்றளவிற்குள் இருக்கும் மதுக்கடைகளை கணக்கெடுக்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வருமானத்தை விட மக்களின் ஒழுக்கமும், மாணவர்களின் பாதுகாப்பான கல்விச் சூழலுமே முக்கியம் என முதல்வர் விஜய் இந்த உத்தரவின் மூலம் உணர்த்தியுள்ளார். அரசின் இந்த நேர்மறையான தொடக்கம் தமிழக அரசியலில் புதிய நம்பிக்கையை விதைத்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?

மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள் மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வருவது அமைந்துள்ளது. அண்மையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களைச் சந்தித்த விஜய், அதனைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்களையும் அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!

இனிமேல் எந்த பெண் குழந்தையாவது தொட்டுப்பாரு.. சட்டம் கடுமையா ஆக்சன் எடுக்கும்...!கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், மாவட்டக் காவல்துறை சார்பில் மிகச் சிறப்பான விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்

முதல்வர் விஜய்க்கு என் ஆலோசனைகளையும் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கினேன்: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான அரசியல் கலாச்சாரம் துளிர்விட்டுள்ளது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், இன்று பிற்பகல் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...

எல்லாரையும் பாக்குறாரே!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்திப்பாரா விஜய்?...தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.ஜோசப் விஜய் நாகரீக அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார். அதாவது தமிழகத்தின் மூத்த அரசியல்வாதிகளை நேரில் சென்று சந்தித்து அவர்களிடம் வாழ்த்து பெற்று வருகிறார்.

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..

சீமானை சந்திக்கும் விஜய்!. இன்னும் யாரு?!.. பரபர அப்டேட்..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. இன்று காலை சட்டபேரவையில் விஜய் பெரம்பூர் எம்.எல்.ஏ.வாக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.