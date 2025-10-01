புதன், 1 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (13:57 IST)

விஜய்யின் கவனத்தை ஈர்க்க அவரது கட்சியினர் செருப்பு வீசியிருக்கலாம்: செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்..!

விஜய்யின் கவனத்தை ஈர்க்க அவரது கட்சியினர் செருப்பு வீசியிருக்கலாம்: செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்..!
விஜய்யின் கவனத்தை ஈர்க்க அவரது கட்சியினர் செருப்பு வீசியிருக்கலாம் என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின்  தலைவர் விஜய் மீது செருப்பு வீசப்பட்ட சம்பவம் குறித்து விளக்கமளித்துள்ளார்.
 
இந்த சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த செந்தில் பாலாஜி, சில வீடியோ ஆதாரங்களுடன் விளக்கம் அளித்தார். அப்போது, விஜய் மீது செருப்பு வீசப்பட்டதாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் கூறியதாவது:
 
"வேலுச்சாமிபுரத்தில் சம்பவம் நடந்த அடுத்த நாளில் 2,000 செருப்புகளுக்கு மேல் கிடந்தன. காலி தண்ணீர் பாட்டில் ஒன்றையாவது நீங்கள் பார்த்தீர்களா? விஜய்யின் கவனத்தை ஈர்க்க தொண்டர்கள் யாராவது செருப்பு வீசி இருக்கலாம்."
 
"தொண்டர்கள் முதலில் விஜய்யிடம் தண்ணீர் கேட்டு கோரிக்கை வைத்தனர். மக்கள் மயங்கி விழுந்த பகுதியில் இருந்து மாலை 6 மணிக்கு முதல் செருப்பு வீசப்பட்டுள்ளது."
 
"விஜய் பேசிய 6-வது நிமிடத்தில் தான் செருப்பு வீசப்பட்டது. ஆனால், என்னை பற்றி விஜய் 16-வது நிமிடத்தில் தான் பேசினார். நான் அவர் பெயர் சொன்ன பிறகுதான் செருப்பு வீசப்பட்டதாக தவறான தகவலைப் பரப்புகின்றனர்," என்று செந்தில் பாலாஜி விளக்கம் அளித்தார்.
 
மேலும், அவர் பேசியபோது, "விஜய் குறித்த நேரத்தில் வந்திருந்தால் பிரச்சினையே நடந்திருக்காது. கூட்டம் நடத்தும்போது, எவ்வளவு மக்கள் கூடுவார்கள் என கணித்து அதற்கேற்ற இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டியது ஒரு அரசியல் கட்சியின் பொறுப்பு. த.வெ.க.வினர் தனது கடமையை சரிவர செய்யவில்லை என்றும் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

பல மாதங்களாக வேலை தேடியும் கிடைக்கவில்லை.. கண்ணீருடன் அமெரிக்காவில் இருந்து வெளியேறிய இந்திய பெண்..!

பல மாதங்களாக வேலை தேடியும் கிடைக்கவில்லை.. கண்ணீருடன் அமெரிக்காவில் இருந்து வெளியேறிய இந்திய பெண்..!அமெரிக்காவில் பல மாதங்களாக வேலை தேடியும், தனக்கு பொருத்தமான வேலையை பெற முடியாததால், இந்திய பெண் அனன்யா ஜோஷி, கண்ணீருடன் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறியுள்ளார்.

ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு..!

ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு..!இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தை 5.50%-ஆக மாற்றாமல் அதே அளவில் நீட்டிக்க முடிவு செய்துள்ளது.

ட்ரம்ப் விதித்த வரியால் இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் சிறு சரிவு! - ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி!

ட்ரம்ப் விதித்த வரியால் இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் சிறு சரிவு! - ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி!இந்தியா மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள வரிகளால் இந்தியாவின் வளர்ச்சில் சற்று சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

வலுவடைந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது.. கனமழைக்கு வாய்ப்பா?

வலுவடைந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது.. கனமழைக்கு வாய்ப்பா?வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் உருவாக வாய்ப்பு இருப்பதாக ஏற்கனவே இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. தற்போது, அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் உருவாகி, அது வலுப்பெற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறவுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

புஸ்ஸி ஆனந்தை கைது செய்ய 3 தனிப்படைகள்! - எங்கே இருக்கிறார் புஸ்ஸி ஆனந்த்?

புஸ்ஸி ஆனந்தை கைது செய்ய 3 தனிப்படைகள்! - எங்கே இருக்கிறார் புஸ்ஸி ஆனந்த்?கரூர் கூட்டநெரிசல் பலி தொடர்பான வழக்கில் புஸ்ஸி ஆனந்தை கைது செய்ய தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com