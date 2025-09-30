செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (14:56 IST)

இதில் ஏதோ சதி இருப்பதாகத் தெரிகிறது.. விசாரணைக்கு பின் ஹேமாமாலினி பேட்டி..!

கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து விசாரிப்பதற்காக, பாஜக 8 எம்.பி.க்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்தது. நடிகையும் எம்.பி.யுமான ஹேமமாலினி தலைமையில், அனுராக் தாகூர், தேஜஸ்வி சூர்யா உள்ளிட்ட குழுவினர் இன்று தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்த பிறகு, செய்தியாளர்களிடம் அவர்கள் பேசினர்.
 
ஹேமமாலினியின் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, ‘இந்தச் சம்பவம் நடந்த பிறகு நாங்கள் இங்கு வந்திருக்கிறோம். செப்டம்பர் 27-ல் ஒரு சோகமான விபத்து நிகழ்ந்தது. என்ன நடந்தது என்பதை பார்க்க நாங்கள் இங்கு வந்தோம். சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்த்தோம், அது மிகவும் மோசமாக இருந்தது. உள்ளூர் மக்களும் தாங்கள் கண்டதை எங்களிடம் தெரிவித்தனர். விஜய் எந்த நேரத்தில் வந்தார், எத்தனை இளைஞர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் வந்தனர் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். இவ்வளவு சிறிய இடத்தில் கூட்டத்திற்கு அனுமதி கொடுத்தது தவறு. விஜய் ஒரு பெரிய பஸ்ஸில் வந்தார். இதில் ஏதோ சதி இருப்பதாகத் தெரிகிறது.” என்று ஹேமமாலினி தெரிவித்தார்.
 
41 பேர் இறந்தது மிகவும் சோகமானது. மருத்துவமனையில் 51 பேர் இன்னும் வேதனையில் உள்ளனர். எங்கள் கேள்வி, இதற்கு யார் பொறுப்பு? கூட்டம் நடத்தும் இடத்திற்கு அனுமதி அளித்த நிர்வாகிகளும், அமைப்பாளர்களும் யார்?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
 
இந்தச் சம்பவம் குறித்து சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று பாஜக எம்.பி. அனுராக் தாகூர் கோரிக்கை விடுத்தார். உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மூலம் நேர்மையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். அமைப்பாளர்கள் தரப்பில் என்னென்ன குறைபாடுகள் இருந்தன? இத்தனை உயிர்கள் போனதற்குக் காரணம் என்ன?  உளவுத் துறை என்ன செய்து கொண்டிருந்தது?” என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
குழுவினர் அதிகாரிகள், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் ஆகியோரைச் சந்தித்து, ஆய்வுக்குப் பிறகு தங்கள் அறிக்கையை பாஜக தலைமைக்குச் சமர்ப்பிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
கரூர் சென்ற பாஜக எம்பி ஹேமாமாலினி கார் விபத்து.. என்ன நடந்தது?

கரூர் சென்ற பாஜக எம்பி ஹேமாமாலினி கார் விபத்து.. என்ன நடந்தது?கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தை விசாரித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க, பா.ஜ.க. எம்.பி.க்கள் அடங்கிய குழுவினர் இன்று கரூருக்கு சென்றனர். ஆனால், கோவையிலிருந்து கரூருக்கு சென்றபோது, அவர்கள் பயணித்த கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

விஜய் வந்தாலே மாநாடுதான்! 10 ஆயிரம் பேர்னு ஏன் சொன்னீங்க! - தவெக நிர்வாகிகளிடம் நீதிபதி கேள்வி!

விஜய் வந்தாலே மாநாடுதான்! 10 ஆயிரம் பேர்னு ஏன் சொன்னீங்க! - தவெக நிர்வாகிகளிடம் நீதிபதி கேள்வி!கரூர் கூட்டநெரிசல் பலி விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தவெக நிர்வாகிகள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றபோது, ஏன் பிரசாரத்தை நிறுத்தவில்லை? நீதிமன்றம் சரமாறி கேள்வி..!

கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றபோது, ஏன் பிரசாரத்தை நிறுத்தவில்லை? நீதிமன்றம் சரமாறி கேள்வி..!கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றபோது, ஏன் பிரசாரத்தை நிறுத்தவில்லை? என்பது உள்பட கரூரில் நடந்த துயரச் சம்பவம் தொடர்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு நீதிமன்றம் கடுமையான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி வாங்க வேண்டாம்! எல்லாத்தையும் நிறுத்தும் விஜய்? - நிர்வாகிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு!

பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி வாங்க வேண்டாம்! எல்லாத்தையும் நிறுத்தும் விஜய்? - நிர்வாகிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு!கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து மறு அறிவிப்பு வரும் வரை வேறு எந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடும் செய்ய வேண்டாம் என தவெக தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

கரூரில் பாஜக தன் விளையாட்டை தொடங்கிவிட்டது! - திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு!

கரூரில் பாஜக தன் விளையாட்டை தொடங்கிவிட்டது! - திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு!தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமைத்துள்ள எம்பிக்கள் குழு இன்று கரூர் செல்லும் நிலையில் அதை திருமாவளவன் விமர்சித்துள்ளார்.

