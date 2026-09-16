  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tn police filed case against anbil magesh
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (12:11 IST)

பல கோடி லஞ்சம்!.. அன்பில் மகேஷ் மீது ஊழல் வழக்குப்பதிவு!.. காவல்துறை அதிரடி...

anbil magesh
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (12:13 IST)
google-news
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக அன்பில் மகேஷ் இருந்தபோது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் லஞ்சம் பெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தது. தனியார் பள்ளி சங்க நிர்வாகிகளே தாங்கள் லஞ்சம் கொடுத்ததாக கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

இதை கூறினர் எனவே மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அதோடு சில நாட்களுக்கு முன்பு சட்டசபையில் பேசிய அமைச்சர் மரிய வில்சன் கடந்த ஆட்சியில் தனது பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வாங்குவதற்காக பணம் கேட்டதாக கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில்தான் இன்று காலை முதலே திருச்சி, சென்னை உள்ளிட்ட 6 இடங்களில் அதாவது அன்பில் மகேஷ் வீடு அலுவலகம் தொடர்பாக பல இடங்களிலும் போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.

இதைத்தொடர்ந்து அன்பில் மகேஷ் மீது போலீசார் ஊழல் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். பள்ளி அங்கீகாரம், தர உயர்வு அனுமதி என 177 தனியார் பள்ளிகளிடம் பல கோடி ரூபாய் வசூலித்த புகாரின் அடிப்படையில் சோதனை நடைபெற்று வரும் நிலையில் அரசு ஆவணங்கள், நிதிப் பதிவுகள், செல்போன்கள், கணினிகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அன்பில் மகேஷ் மீது ஊழல் தடுப்பு சட்டப் பிரிவுகளின் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அவரது வீடு, உதவியாளர் வீடு என 6 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை 250க்கும் மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை கூறியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.70,000 சம்பளம்.. ஆனால் பணிக்கு வராமல் காலேஜ் சென்ற டாக்டர்.. அதிரடி நடவடிக்கை..

இன்று சென்னை திரும்பும் விஜய்!.. ஒரு வாரத்தில் என்னதான் நடந்தது?.. ஒரு அலசல்!..

இன்று சென்னை திரும்பும் விஜய்!.. ஒரு வாரத்தில் என்னதான் நடந்தது?.. ஒரு அலசல்!..தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை கொண்டுவருவதற்காக கடந்த 10ம் தேதி இரவு சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார்.

லண்டனில் முதல்வர் விஜயின் நிகழ்ச்சி ரத்து!.. என்ன காரணம்?..

லண்டனில் முதல்வர் விஜயின் நிகழ்ச்சி ரத்து!.. என்ன காரணம்?..தமிழக முதல்வர் விஜய் கடந்த 10ம் தேதி இரவு ஒரு வார பயணமாக லண்டன் புறப்படு சென்றார்

இங்கே ஒரே பிரச்சனை!.. விஜய் லண்டனில் ஷூட்டிங் நடத்திக்கொண்டிருக்கிறார்!.. ஸ்டாலின் கோபம்!..

இங்கே ஒரே பிரச்சனை!.. விஜய் லண்டனில் ஷூட்டிங் நடத்திக்கொண்டிருக்கிறார்!.. ஸ்டாலின் கோபம்!..தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் லண்டன் சென்றுள்ள நிலையில் திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது.

பல கோடி லஞ்சம்!.. அன்பில் மகேஷ் மீது ஊழல் வழக்குப்பதிவு!.. காவல்துறை அதிரடி...

பல கோடி லஞ்சம்!.. அன்பில் மகேஷ் மீது ஊழல் வழக்குப்பதிவு!.. காவல்துறை அதிரடி...கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக அன்பில் மகேஷ் இருந்தபோது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் லஞ்சம் பெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தது. தனியார் பள்ளி சங்க நிர்வாகிகளே தாங்கள் லஞ்சம் கொடுத்ததாக கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.70,000 சம்பளம்.. ஆனால் பணிக்கு வராமல் காலேஜ் சென்ற டாக்டர்.. அதிரடி நடவடிக்கை..

அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.70,000 சம்பளம்.. ஆனால் பணிக்கு வராமல் காலேஜ் சென்ற டாக்டர்.. அதிரடி நடவடிக்கை..கர்நாடகா மாநிலம் பாகல்கோட் பகுதியில் உள்ள நம்ம கிளிக்கில் மருத்துவ அதிகாரியாக பணியாற்றி வரும் டாக்டர் அங்கிதா யரகல், முறையான அனுமதியின்றி முதுகிலை மருத்துவ படிப்பை தொடர்ந்துகொண்டே மாதந்தோறும் ரூ.70 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான அரசு சம்பளத்தை பெற்று வந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.