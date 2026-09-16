பல கோடி லஞ்சம்!.. அன்பில் மகேஷ் மீது ஊழல் வழக்குப்பதிவு!.. காவல்துறை அதிரடி...
கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக அன்பில் மகேஷ் இருந்தபோது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் லஞ்சம் பெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தது. தனியார் பள்ளி சங்க நிர்வாகிகளே தாங்கள் லஞ்சம் கொடுத்ததாக கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.
இதை கூறினர் எனவே மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அதோடு சில நாட்களுக்கு முன்பு சட்டசபையில் பேசிய அமைச்சர் மரிய வில்சன் கடந்த ஆட்சியில் தனது பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வாங்குவதற்காக பணம் கேட்டதாக கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில்தான் இன்று காலை முதலே திருச்சி, சென்னை உள்ளிட்ட 6 இடங்களில் அதாவது அன்பில் மகேஷ் வீடு அலுவலகம் தொடர்பாக பல இடங்களிலும் போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.
இதைத்தொடர்ந்து அன்பில் மகேஷ் மீது போலீசார் ஊழல் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். பள்ளி அங்கீகாரம், தர உயர்வு அனுமதி என 177 தனியார் பள்ளிகளிடம் பல கோடி ரூபாய் வசூலித்த புகாரின் அடிப்படையில் சோதனை நடைபெற்று வரும் நிலையில் அரசு ஆவணங்கள், நிதிப் பதிவுகள், செல்போன்கள், கணினிகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அன்பில் மகேஷ் மீது ஊழல் தடுப்பு சட்டப் பிரிவுகளின் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அவரது வீடு, உதவியாளர் வீடு என 6 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை 250க்கும் மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை கூறியிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான் இன்று காலை முதலே திருச்சி, சென்னை உள்ளிட்ட 6 இடங்களில் அதாவது அன்பில் மகேஷ் வீடு அலுவலகம் தொடர்பாக பல இடங்களிலும் போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.
இதைத்தொடர்ந்து அன்பில் மகேஷ் மீது போலீசார் ஊழல் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். பள்ளி அங்கீகாரம், தர உயர்வு அனுமதி என 177 தனியார் பள்ளிகளிடம் பல கோடி ரூபாய் வசூலித்த புகாரின் அடிப்படையில் சோதனை நடைபெற்று வரும் நிலையில் அரசு ஆவணங்கள், நிதிப் பதிவுகள், செல்போன்கள், கணினிகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.