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  4. IRCTC Sets New Record with Over 20 Lakh Train Ticket Bookings in a Single Day
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (11:27 IST)

ஒரே நாளில் 20 லட்சம் டிக்கெட்டுக்கள் முன்பதிவு செய்து ஐஆர்சிடிசி சாதனை.. கடந்த ஆண்டு சாதனை முறியடிப்பு..

ஐஆர்சிடிசி சாதனை
Written By: SIVA
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (11:27 IST)
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பண்டிகை கால தேவைகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில், ஐஆர்சிடிசி செப்டம்பர் 7 அன்று ஒரே நாளில் 20,06,353 ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது. 
 
கடந்த ஆண்டு பண்டிகை காலத்தின் அதிகபட்ச பதிவான 18,40,203 டிக்கெட்டுகள் என்ற சாதனையை இந்த முறை முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது முன்பதிவு செய்யப்படும் அனைத்து டிக்கெட்டுகளில் சுமார் 89 சதவீதம் இணையதளம் மூலமாகவே பெறப்படுவதாக ஐஆர்சிடிசி தெரிவித்துள்ளது.
 
ரயில்வேயின் முன்பதிவு காலம் 120 நாட்களில் இருந்து 60 நாட்களாக குறைக்கப்பட்டதும், முன்பதிவு அமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர்ச்சியான தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகளுமே இந்த அதிகரிப்புக்கு முக்கிய காரணமாகும். 
 
அதிகப்படியான நெரிசல் ஏற்பட்ட போதிலும், செயலி எந்தவித கோளாறும் இன்றி செயல்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், முறைகேடுகளை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக 30.4 லட்சம் பயனர் ஐடிகள் முடக்கப்பட்டு, சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகள் குறித்து குற்றப்பிரிவு போலீசார் 592 புகார்களை பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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