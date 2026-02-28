சனி, 28 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 28 பிப்ரவரி 2026 (08:56 IST)

காங்கிரஸுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?!.. இன்று முடிவு செய்யும் திமுக...

rahul stalin
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை. அதற்கு முக்கிய காரணம் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும், 40 தொகுதிகளுக்கு மேல் கொடுக்க வேண்டும், 2 ராஜ்யசபா சீட் கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கேட்கிறது..

ஆனால் இது எதையுமே கொடுக்க முடியாது என திமுக சொல்கிறது.. சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு விழாவில் பேசிய முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ஆட்சியில் பங்கு என்பது தமிழகத்திற்கு செட்டாகாது என கூறினார்.. அதேபோல் காங்கிரசுக்கு குறைந்தபட்சம் 22 முதல் 25 சீட் வரை மட்டுமே கொடுக்க திமுக முடிவு செய்திருக்கிறது.. அனேகமாக ஒரு ராஜ்ய சபா சீட் கொடுக்கலாம் என தெரிகிறது..

ஒருபக்கம் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி, பிரவீன் சக்ரவர்த்தி, கிரிஷ் சோடங்கர் ஆகியோர் தொடர்ந்து ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வருகிறார்கள்.
அதேபோல் காங்கிரஸ் கேட்டதை திமுக கொடுக்கவில்லை என்றால் தவெக பக்கம் செல்லவும் காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தது..

இந்நிலையில்தான் அறிவாலயத்தில் இன்று காங்கிரஸுடன் தொகுதி பங்கீடு பற்றிய பேச்சுவார்த்தையை திமுக நடத்தவிருக்கிறது. கிரிஷ் சோடங்கர், செல்வபெருந்தகை உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் குழுவிடம் டி.ஆர் பாலு தலைமையிலான குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது.. அதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டுவிட்டால் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இன்றே உறுதி செய்யப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விவகாரத்து வழக்கு!.. சங்கீதா விஜய் வைக்கும் டிமாண்ட் என்ன?..

விவகாரத்து வழக்கு!.. சங்கீதா விஜய் வைக்கும் டிமாண்ட் என்ன?..நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் மீது அவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்களை கூறி அதிர வைத்திருக்கிறார்.

இது எதிர்கட்சி சதி!.. எங்க ஓட்டு விஜய்க்குதான்!.. பொங்கும் ஃபேன்ஸ்!...

இது எதிர்கட்சி சதி!.. எங்க ஓட்டு விஜய்க்குதான்!.. பொங்கும் ஃபேன்ஸ்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கும் நிலையில் அவரின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது விஜய்க்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயின் அரசியல் இமேஜ் டேமேஜ் ஆகுமா?.. ஓட்டு கிடைக்குமா?..

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயின் அரசியல் இமேஜ் டேமேஜ் ஆகுமா?.. ஓட்டு கிடைக்குமா?..கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் விஜய். நாளைய தீர்ப்பு படத்தில் நடிக்க தொடங்கி முப்பது வருடங்களுக்கு மேல் சினிமாவில் நடித்து வந்தவர்.

நடிகை மீது வழக்கு தொடர்வேன்!.. விஜயின் மனைவி சங்கீதா அதிரடி...

நடிகை மீது வழக்கு தொடர்வேன்!.. விஜயின் மனைவி சங்கீதா அதிரடி...கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தவரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் மீது அவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்களை கூறி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.

ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது துரோகம்: அதிமுக கடும் தாக்குதல்!

ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது துரோகம்: அதிமுக கடும் தாக்குதல்!முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்திருப்பது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முடிவை அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கே.பி. முனுசாமி மற்றும் அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி கடுமையாகச் சாடியுள்ளனர். மேலும் "ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது ஒரு வெட்கக்கேடான செயல்" என்று கே.பி. முனுசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com