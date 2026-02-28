சனி, 28 பிப்ரவரி 2026
Last Updated : சனி, 28 பிப்ரவரி 2026 (08:41 IST)

விஜய்யை சமாளிக்கவே முடியவில்லை.. சங்கீதா விவகாரத்தை கடைசி ஆயுதமாக கையில் எடுத்த அரசியல் எதிரிகள்..!

தமிழக அரசியல் களம் 2026-ஐ நோக்கி சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் மீதான தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ளன. அரசியல் ரீதியாக அவரை எதிர்கொள்ள முடியாதவர்கள், அவரது மனைவி சங்கீதாவுடனான விவாகரத்து விவகாரத்தை கையில் எடுத்து அவரது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்க முயல்வதாக விமர்சனங்கள் எழுகின்றன.
 
இருப்பினும், தமிழக மக்கள் அரசியல் வாழ்வையும் தனிப்பட்ட வாழ்வையும் பிரித்துப் பார்க்கும் பக்குவம் கொண்டவர்கள். எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா போன்ற ஆளுமைகள் மீது வீசப்பட்ட இத்தகைய சேறுபூசும் அரசியலை மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்றதில்லை. இன்று விவாகரத்து என்பது ஒரு சாபக்கேடாக பார்க்கப்படுவதில்லை; மாறாக இரு தனிநபர்களின் முடிவு என்ற புரிதல் பெருகியுள்ளது.
 
விஜய்யை தனிமைப்படுத்தித் துன்புறுத்துகிறார்கள் என்ற பிம்பம் உருவானால், அது மக்கள் மத்தியில் அவர் மீது ஒரு பெரிய அனுதாப அலையையே உருவாக்கும். கொள்கைகளை விமர்சிக்க திராணியற்றவர்களே குடும்ப ரகசியங்களை தோண்டித் துருவுகின்றனர். 
 
2026 தேர்தல் என்பது தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கான தீர்ப்பு அல்ல, அது தமிழகத்தின் எதிர்காலத்திற்கான தீர்ப்பு. இந்தச் சோதனைகளை கடந்து வரும்போது, விஜய் ஒரு பலம் பொருந்திய தலைவராகவே மக்கள் முன்னிலையில் நிற்பார் என அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
விவகாரத்து வழக்கு!.. சங்கீதா விஜய் வைக்கும் டிமாண்ட் என்ன?..

விவகாரத்து வழக்கு!.. சங்கீதா விஜய் வைக்கும் டிமாண்ட் என்ன?..நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் மீது அவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்களை கூறி அதிர வைத்திருக்கிறார்.

இது எதிர்கட்சி சதி!.. எங்க ஓட்டு விஜய்க்குதான்!.. பொங்கும் ஃபேன்ஸ்!...

இது எதிர்கட்சி சதி!.. எங்க ஓட்டு விஜய்க்குதான்!.. பொங்கும் ஃபேன்ஸ்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கும் நிலையில் அவரின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது விஜய்க்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயின் அரசியல் இமேஜ் டேமேஜ் ஆகுமா?.. ஓட்டு கிடைக்குமா?..

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயின் அரசியல் இமேஜ் டேமேஜ் ஆகுமா?.. ஓட்டு கிடைக்குமா?..கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் விஜய். நாளைய தீர்ப்பு படத்தில் நடிக்க தொடங்கி முப்பது வருடங்களுக்கு மேல் சினிமாவில் நடித்து வந்தவர்.

நடிகை மீது வழக்கு தொடர்வேன்!.. விஜயின் மனைவி சங்கீதா அதிரடி...

நடிகை மீது வழக்கு தொடர்வேன்!.. விஜயின் மனைவி சங்கீதா அதிரடி...கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்தவரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் மீது அவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்களை கூறி அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.

ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது துரோகம்: அதிமுக கடும் தாக்குதல்!

ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது துரோகம்: அதிமுக கடும் தாக்குதல்!முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்திருப்பது தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த முடிவை அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கே.பி. முனுசாமி மற்றும் அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி கடுமையாகச் சாடியுள்ளனர். மேலும் "ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்தது ஒரு வெட்கக்கேடான செயல்" என்று கே.பி. முனுசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

