10 லட்சம் கோடி கடன்னு இப்பதான் தெரியுமா?.. விஜயை நக்கலடித்த சீமான்!..
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறவில்லை. தேர்தல் ரிசல்ட் வெளியான 4ம் தேதி டிவியில் காலை முதல் இரவு வரை நாம் தமிழர் கட்சி பூஜ்ஜியத்திலேயே இருந்தது. இதை பலரும் நக்கலடித்து ட்ரோல் செய்து வீடியோக்களையும் போட்டார்கள்.
கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் 8 சதவீத வாக்குகளை பெற்ற நாம் தமிழர் கட்சி இந்த தேர்தலில் நான்கு சதவீதத்திற்கும் குறைவான வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது. இந்நிலையில், செங்கல்பட்டில் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் பேசிய நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தவெகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.
இந்த மக்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை.. மக்களுக்கு நல்ல தலைவன் தேவையில்லை.. கருத்துக்களை சொல்பவன் வேண்டாம்.. கவர்ச்சிதான் வேண்டும் என்கிறார்கள்.. நான் பேசினால் வேடிக்கையாக பார்க்கிறார்கள்.. வேடிக்கை காட்டுபவனை தலைவனாக பார்க்கிறார்கள். இப்போது வந்து முதலமைச்சர் 10 லட்சம் கோடி கடன் இருக்கிறது என்கிறார்.. தேர்தலில் போட்டியிட்டபோது, முதலமைச்சரின் வேட்பாளராக இருந்தபோது 10 லட்சம் கோடி கடன் இருப்பது தெரியவில்லையா?
நான்தான் பாட்டாகவே பாடினேனே!. தமிழக பட்ஜெட் 3 லட்சம் கோடி.. கடன் 10 லட்சம் கோடி.. வட்டியே ஒரு லட்சம் கோடி இதுல இலவசங்களை அள்ளி வீசினால் எப்படி கொடுக்க முடியும்?.. கடன் வாங்கிதான் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற முடியூம்னு நான் அப்பவே சொன்னேன். இப்ப என்ன பண்ணுவ?. வட்டி கட்டிக்கொண்டு ரொட்டி வாங்கி திங்க வேண்டியதுதான்..
வருஷத்துக்கு 6 சிலிண்டர் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னு நான் பாக்குறேன்.. இந்த மக்களுக்கும் யாரை தேர்ந்தெடுப்பது என தெரியவில்லை.. எவன் வேட்பாளர்? அவன் தொகுதிக்கு என்ன செய்தான்? எதுவும் தெரியாமல் ஓட்டு போட்டுவிட்டார்கள்.. ஓட்டு போட்டு அவன் ஜெயித்த பிறகுதான் இவன்தான் எம்எல்ஏவா? என கேட்கிறார்கள்.. நல்ல வேளை நான் சட்டசபைக்கு போகல. நாங்க 5 பேர் சட்டசபைக்கு போயிருந்தா எல்லா பயலும் வெளிய இருந்திருப்பான்..
ஆனாலும் தோல்வியை கண்டு நாங்கள் துவண்டுவிட மாட்டோம்.. பூஜ்ஜியத்திலிருந்து துவங்கி 35 லட்சம் வாக்குகளை பெற்றோம். நாங்களும் ஒரு கோடியே 80 லட்சம் வாக்குகள் வாங்கி ஒரு நாள் வெற்றி பெறுவோம்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
தேமுதிகவை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி மீது சி.வி.சண்முகம் புகார்
அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு நோட்டீஸ்! டெல்லி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு..!
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.