  Goondas Act Against YouTuber Savukku Shankar Quashed by Tamil Nadu Government
Last Updated : Thursday, 21 May 2026 (08:44 IST)

சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது ஏன்? தமிழக அரசின் உத்தரவில் சொல்லப்பட்டிருப்பது என்ன?

யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த குண்டர் சட்ட தடுப்பு காவல் உத்தரவை தமிழக அரசு ரத்து செய்து, அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. மிரட்டி பணம் பறிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளின் கீழ் கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் சவுக்கு சங்கர் பலமுறை கைது செய்யப்பட்டு, ஜாமீனில் வெளிவந்திருந்தார். இந்த நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி அவர் மீது மீண்டும் குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது.
 
சவுக்கு சங்கர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் மற்றும் விவரங்கள் தமிழக அரசின் ஆலோசனை வாரியத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இதனை தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் குறித்து முழுமையாக ஆய்வு செய்த ஆலோசனை வாரியம், சவுக்கு சங்கரை தடுப்புக் காவலில் வைப்பதற்கு போதுமான அல்லது வலுவான காரணங்கள் ஏதும் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தது.
 
ஆலோசனை வாரியத்தின் இந்த அறிவிப்பை ஏற்று, சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்ட உத்தரவை தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக புதன்கிழமை ரத்து செய்தது. வேறு ஏதேனும் சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் அவர் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுத் தண்டனை அனுபவித்து வந்தாலோ தவிர, தற்போது போதிய காரணங்கள் இல்லாததால் அவரை தடுப்பு காவலில் இருந்து உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று அந்த அரசு உத்தரவில் தெளிவாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தவெக ஆட்சி மாறியதும் சவுக்கு சங்கருக்கு ஆதரவாக உத்தரவு தமிழக அரசிடம் இருந்து வந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
