சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது ஏன்? தமிழக அரசின் உத்தரவில் சொல்லப்பட்டிருப்பது என்ன?
யூடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த குண்டர் சட்ட தடுப்பு காவல் உத்தரவை தமிழக அரசு ரத்து செய்து, அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. மிரட்டி பணம் பறிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளின் கீழ் கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் சவுக்கு சங்கர் பலமுறை கைது செய்யப்பட்டு, ஜாமீனில் வெளிவந்திருந்தார். இந்த நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி அவர் மீது மீண்டும் குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது.
சவுக்கு சங்கர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் மற்றும் விவரங்கள் தமிழக அரசின் ஆலோசனை வாரியத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இதனை தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் குறித்து முழுமையாக ஆய்வு செய்த ஆலோசனை வாரியம், சவுக்கு சங்கரை தடுப்புக் காவலில் வைப்பதற்கு போதுமான அல்லது வலுவான காரணங்கள் ஏதும் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தது.
ஆலோசனை வாரியத்தின் இந்த அறிவிப்பை ஏற்று, சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்ட உத்தரவை தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக புதன்கிழமை ரத்து செய்தது. வேறு ஏதேனும் சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் அவர் தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுத் தண்டனை அனுபவித்து வந்தாலோ தவிர, தற்போது போதிய காரணங்கள் இல்லாததால் அவரை தடுப்பு காவலில் இருந்து உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று அந்த அரசு உத்தரவில் தெளிவாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தவெக ஆட்சி மாறியதும் சவுக்கு சங்கருக்கு ஆதரவாக உத்தரவு தமிழக அரசிடம் இருந்து வந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடனில் வாங்கப்பட்ட மொபைல் போன்களுக்கான தவணை தொகையை செலுத்த தவறினால், அந்த போனை முழுமையாக முடக்க கூடாது என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது புதிய வரைவு வழிகாட்டுதலில் தெரிவித்துள்ளது. கடன் தொகையை மீட்டெடுப்பதற்காக வங்கிகளோ அல்லது நிதி நிறுவனங்களோ மொபைல் போனை முழுமையாக லாக் செய்வதோ அல்லது முடக்குவதோ முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து!.. விரைவில் விடுதலை?!.. தமிழக அரசு அதிரடி!..
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுக்கு பிறகு, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி பாஜகவுக்கு எதிராக கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். தனது கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுடன் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய மம்தா, "பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு விரைவில் அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்படும்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.
காற்றிலிருந்து பெட்ரோல், டீசல் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம்.. சக்சஸ் ஆனால் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.10?
திரைப்படங்களில் வருவது போன்ற ஒரு ஆச்சரியமான தொழில்நுட்பத்தை ஜப்பான் கண்டறிந்துள்ளது. காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு மற்றும் நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்து, நேரடியாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் ஜெட் எரிபொருளை தயாரிக்கும் முறையை ஜப்பானின் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிறுவனமான 'ஈனியோஸ்' உருவாக்கியுள்ளது.