  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tn govt cancelled the gundas on savukku shankar
Written By
Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (17:14 IST)

சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து!.. விரைவில் விடுதலை?!.. தமிழக அரசு அதிரடி!..

savukku shankar
Publish: Wed, 20 May 2026 (17:14 IST) Updated: Wed, 20 May 2026 (17:19 IST)
google-news
சமூக ஆர்வலர், அரசியல் விமர்சகர், பத்திரிக்கையாளர் என மக்களால் அறியப்பட்டவர் சவுக்கு சங்கர். சவுக்கு ஆன்லைன் என்கிற இணையதளத்தில் அரசியல்வாதிகள் செய்யும் ஊழல்கள் பற்றியும் அரசியல் கட்சிகள் செய்யும் முறைகேடுகள் பற்றியும் தொடர்ந்து எழுதி வந்தார்.

மேலும் டிவிட்டரில் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வந்தார் சவுக்கு சந்தர். கடந்த ஐந்து வருடங்களில் திமுகவுக்கு எதிராக இவர் பல கருத்துக்களையும் கூறினார். திமுக அமைச்சர்கள் செய்ததாக சொல்லி பல ஊழல்களையும் ஆதாரங்களோடு வெளியிட்டார்.

இதையடுத்து திமுகவின் ஆதரவாளராக பார்க்கப்பட்ட ஐபிஎஸ் அதிகாரியும் முன்னாள் காவல் ஆணையருருமான அருண் ஐபிஎஸ் சவுக்கு சங்கரை சிறையில் அடைத்து அவர் மீது குண்டர் சட்டத்தில் வழக்கு பதிவு செய்தார். சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் சவுக்கு சங்கர். ஒரு பக்கம் சவுக்கு சங்கரின் தாயும் சமீபத்தில் இறந்து போனார்.. அதோடு, சவுக்கு மீடியாவில் வேலை செய்த இரண்டு பேரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது திமுக.

தற்போது, திமுக ஆட்சி முடிந்து விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கும் நிலையில் சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. குண்டர் சட்ட நடவடிக்கைக்கான புதிய காரணங்கள் இல்லை என அறிவுரைக் கழகம் கூறியதன் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதோடு சவுக்கு சங்கர் உட்பட பலரின் மீதும் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி யும், சட்டத்தை மீறியும் அருண் ஐபிஎஸ் குண்டர் சட்டம் போட்டதற்கு நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது..

விஜய் அமைச்சரவை நாளை விரிவாக்கம்!.. விசிக, ஐ.யூ.எம்.எல். இடம் பெறுமா?..

விஜய் அமைச்சரவை நாளை விரிவாக்கம்!.. விசிக, ஐ.யூ.எம்.எல். இடம் பெறுமா?..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து!.. விரைவில் விடுதலை?!.. தமிழக அரசு அதிரடி!..

சவுக்கு சங்கர் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து!.. விரைவில் விடுதலை?!.. தமிழக அரசு அதிரடி!..சமூக ஆர்வலர், அரசியல் விமர்சகர், பத்திரிக்கையாளர் என மக்களால் அறியப்பட்டவர் சவுக்கு சங்கர்.

மத்திய அரசை விரைவில் கவிழ்ப்போம்.. மம்தா பானர்ஜியின் அதிரடி சபதம்!

மத்திய அரசை விரைவில் கவிழ்ப்போம்.. மம்தா பானர்ஜியின் அதிரடி சபதம்!மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுக்கு பிறகு, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி பாஜகவுக்கு எதிராக கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். தனது கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுடன் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய மம்தா, "பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு விரைவில் அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்படும்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.

காற்றிலிருந்து பெட்ரோல், டீசல் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம்.. சக்சஸ் ஆனால் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.10?

காற்றிலிருந்து பெட்ரோல், டீசல் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம்.. சக்சஸ் ஆனால் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.10?திரைப்படங்களில் வருவது போன்ற ஒரு ஆச்சரியமான தொழில்நுட்பத்தை ஜப்பான் கண்டறிந்துள்ளது. காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு மற்றும் நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்து, நேரடியாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் ஜெட் எரிபொருளை தயாரிக்கும் முறையை ஜப்பானின் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிறுவனமான 'ஈனியோஸ்' உருவாக்கியுள்ளது.

எரிபொருள் விலை உயர்வு!. Swiggy, Zomato கட்டணம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு!...

எரிபொருள் விலை உயர்வு!. Swiggy, Zomato கட்டணம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு!...அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி மாத இறுதியில் தாக்குதல் நடத்தியது