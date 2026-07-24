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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (12:34 IST)

பிரிஞ்சி வாழ முடியாது!.. ஒரே நபரை திருமணம் செய்து கொண்ட 3 சகோதரிகள்!..

sistters wedding
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (12:38 IST)
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90களில் பிறந்தவர்கள் பலரும் தங்களுக்கு திருமணமாகவில்லை என ஃபீல் பண்ணுவது போல சமூக வலைத்தளங்களில் பல மீம்ஸ்களை நாம் பார்த்துகொண்டிருக்கிறோம். ஒருபக்கம் ஒரே நபர் இரண்டு பெண்களை ஒரே நேரத்தில் திருமணம் செய்து கொள்ளும் சம்பவங்களும் நாட்டில் நடந்து வருகிறது. உத்தரபிரதேசத்தில் இரண்டு சகோதரிகள் மற்றும் அவர்களின் உறவுக்கார பெண் ஒருவர் என  அவர்கள் மூவரும் ஒரே இளைஞரை திருமணம் செய்து கொண்ட சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

உத்தரப் பிரதேசத்தில் அமோரகா மாவட்டத்தில் கடந்த 17ம் தேதி இந்த திருமணம் நடைபெற்றது. சரோஜ்(20), சாவித்ரி(19), சந்தோஷ் கடக்வன்ஷி(18) ஆகிய மூன்று பெண்களும் தங்களின் சமூக வலைத்தளங்களில் ஆக்டிவாக இருப்பவர்கள். அவர்களுக்கு கேமராமேனாக கடந்த ஆறு மாதங்களாக பணிபுரிந்து வந்த விகாஸ் என்பவரையே தற்போது அவர்கள் மூவரும் திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

wedding

அந்த பெண்கள் மூவரும் தௌரியா கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள். இவர்களின் திருமணம் சாமுண்டா மாதா கோவிலில் உறவினர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் யாரும் இல்லாமல் நடந்திருக்கிறது..

சிறு வயது முதலே நாங்கள் மூவரும் சகோதரிகளாகவும், தோழிகளாகவும் இருக்கிறோம். பெற்றோர் பார்த்த யாரையோ திருமணம் செய்து கொண்டு எங்களால் பிரிந்து வாழ முடியாது.. அதனால்தான் நாங்கள் மூன்று பேரும் சேர்ந்து முடிவெடுத்து விகாசை திருமணம் செய்து கொண்டோம்’ என அந்த பெண்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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