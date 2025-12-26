காங்கிரஸ் கட்சி தான் கிறிஸ்துமஸ் கேக்: திமுக - தவெக இடையே சண்டை குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம்
கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதால், திமுக அந்த விழாவை புறக்கணித்துள்ளதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது தொடர்பாக கோயம்புத்தூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் கே. அண்ணாமலை, தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய மோதல் போக்கை சுட்டிக்காட்டினார்.
கன்னியாகுமரியில் ஆண்டுதோறும் கிறிஸ்துமஸ் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் என்றும், கடந்த ஆண்டுகளில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இதில் நேரில் கலந்துகொண்டார் என்றும் அண்ணாமலை குறிப்பிட்டார். ஆனால், இந்த ஆண்டு திமுகவினர் அந்த விழாவில் பங்கேற்கவில்லை. அதற்கு காரணம், அங்கு விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதுதான் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
இதனை எள்ளிநகையாடும் விதமாகப் பேசிய அண்ணாமலை, "திமுக மற்றும் தவெக ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் இடையே அந்த பிளம் கேக்கை யார் முதலில் சாப்பிடுவது என்பதில் பெரும் போட்டியே நடக்கிறது. இந்த கேக் அரசியலை மக்கள் தெளிவாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்" என்று சாடினார். மேலும், அந்த விழாவில் தவெக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் இணைந்து கொண்டாடியதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், அரசியல் போட்டியில் காங்கிரஸ் கட்சிதான் அந்த 'கேக்' என்பது போல மறைமுகமாக குறிப்பிட்டார்.
Edited by Siva