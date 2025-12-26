வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (11:26 IST)

காங்கிரஸ் கட்சி தான் கிறிஸ்துமஸ் கேக்: திமுக - தவெக இடையே சண்டை குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம்

annamalai
கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதால், திமுக அந்த விழாவை புறக்கணித்துள்ளதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது தொடர்பாக கோயம்புத்தூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் கே. அண்ணாமலை, தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய மோதல் போக்கை சுட்டிக்காட்டினார்.
 
கன்னியாகுமரியில் ஆண்டுதோறும் கிறிஸ்துமஸ் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் என்றும், கடந்த ஆண்டுகளில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இதில் நேரில் கலந்துகொண்டார் என்றும் அண்ணாமலை குறிப்பிட்டார். ஆனால், இந்த ஆண்டு திமுகவினர் அந்த விழாவில் பங்கேற்கவில்லை. அதற்கு காரணம், அங்கு விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதுதான் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
 
இதனை எள்ளிநகையாடும் விதமாகப் பேசிய அண்ணாமலை, "திமுக மற்றும் தவெக ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் இடையே அந்த பிளம் கேக்கை யார் முதலில் சாப்பிடுவது என்பதில் பெரும் போட்டியே நடக்கிறது. இந்த கேக் அரசியலை மக்கள் தெளிவாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்" என்று சாடினார். மேலும், அந்த விழாவில் தவெக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் இணைந்து கொண்டாடியதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், அரசியல் போட்டியில் காங்கிரஸ் கட்சிதான் அந்த 'கேக்' என்பது போல மறைமுகமாக குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Siva

பீகார் மாதிரி பாதிக்கு பாதி.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஷாக் கொடுத்தாரா அமித்ஷா?

பீகார் மாதிரி பாதிக்கு பாதி.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஷாக் கொடுத்தாரா அமித்ஷா?தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், பாரதிய ஜனதா கட்சி வழக்கத்தை விட அதிக எண்ணிக்கையிலான தொகுதிகளை அதிமுகவிடம் கோருவதற்கு பின்னால் ஒரு தீர்க்கமான நீண்ட கால அரசியல் வியூகம் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. வெறும் கூட்டணியாக மட்டும் இல்லாமல், தமிழக சட்டமன்றத்தில் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான பாஜக உறுப்பினர்களை அமர வைப்பதன் மூலம், மாநிலத்தில் கட்சியின் அடித்தளத்தை வலுவாக்க டெல்லி மேலிடம் திட்டமிட்டுள்ளது.

பாண்டிய நாட்டை வலம் வரும் ஆதியோகி ரத யாத்திரை! மதுரையில் பாடல் பெற்ற சிவத்தலங்கள் வழியாக பயணம்

பாண்டிய நாட்டை வலம் வரும் ஆதியோகி ரத யாத்திரை! மதுரையில் பாடல் பெற்ற சிவத்தலங்கள் வழியாக பயணம்கோவை ஈஷா யோக மையத்தில் நடைபெறும் மஹாசிவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு, தென்கைலாய பக்திப் பேரவை மற்றும் தமிழகத்தின் முக்கியப் பாரம்பரிய ஆதீனங்கள் இணைந்து நடத்தும் ஆதியோகி ரத யாத்திரை இன்று (25/12/2025) மதுரையை வந்தடைந்தது. அடுத்த இரண்டு மாத காலத்திற்கு தமிழ்நாட்டின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள பாடல் பெற்ற சிவத்தலங்கள் வழியாக இந்த யாத்திரை நடைபெற உள்ளது.

அழிவுகாலம் ஆரம்பமாகிவிட்டது என்று பிரேமலதா கூறியதற்கு அண்ணாமலை கொடுத்த பதில்..!

அழிவுகாலம் ஆரம்பமாகிவிட்டது என்று பிரேமலதா கூறியதற்கு அண்ணாமலை கொடுத்த பதில்..!தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தால் வெறும் 6 இடங்கள் மட்டுமே ஒதுக்கப்படும் என தகவல் வெளியானதை தொடர்ந்து, தமிழக அரசியலில் பெரும் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் ரயில் டிக்கெட் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்தது.. மின்சார ரயில் கட்டணமும் உயர்வா?

நாடு முழுவதும் ரயில் டிக்கெட் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்தது.. மின்சார ரயில் கட்டணமும் உயர்வா?சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட பயணிகள் ரயில் கட்டண உயர்வு இன்று முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com