  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. sa chandrasekar4 talk about his son vijay
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (10:40 IST)

60 வருஷமா பேசி பேசியே நாட்டை கெடுத்துட்டாங்க... விஜய் செயல்படுறார்! – எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் அதிரடி பதில்!

sac
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (10:40 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (10:42 IST)
google-news
தமிழக முதல்வர் மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், மக்கள் சந்திக்கும் எந்தவொரு முக்கியப் பிரச்சினை குறித்தும் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசுவதில்லை என்றும், தனது கருத்துக்களைப் பகிர்வதில்லை என்றும் அரசியல் வட்டாரங்களிலும் சமூக வலைத்தளங்களிலும் தொடர்ந்து விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், இந்த விமர்சனங்களுக்கு விஜயின் தந்தையும், பிரபல இயக்குநருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்  அதிரடியாகப் பதில் அளித்துள்ளார்.
 
செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், விஜய் பேச மறுக்கிறார் என்ற விமர்சனத்தை முற்றிலுமாக மறுத்தார். இது குறித்து அவர் கூறியபோது,:
 
கடந்த 60 ஆண்டுகளாக இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் பேசி பேசியே நாட்டை கெடுத்துவிட்டார்கள். வெறும் பேச்சை மட்டுமே கேட்டு மக்கள் பழகிவிட்டார்கள். இப்போது விஜயும் அதையே செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது நியாயமில்லை. அரசியலில் பேசுவது முக்கியமல்ல, செயல்படுவதுதான் முக்கியம். விஜய் களத்தில் இறங்கி மக்களுக்காகச் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். மக்கள் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். அப்படி செயல்படும் ஒருவர், அப்புறம் எதற்காக தேவையில்லாமல் பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டும்?  என்று கூறியுள்ளார்.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

சீரியஸ் விஜயை சிரிக்க வைத்த பிரேமலதா - ஓபிஎஸ்!.. சட்டசபையில் செம ஃபன்!...

சீரியஸ் விஜயை சிரிக்க வைத்த பிரேமலதா - ஓபிஎஸ்!.. சட்டசபையில் செம ஃபன்!...ஆளுநர் உரையின் மீது நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதம் தொடர்பான தீர்மானம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தமிழக சட்டசபையில் துவங்கியது.

திருவள்ளூர் தொழிற்சாலை விபத்து: உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு ரூ. 2 லட்சம்.. சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் அறிக்கை

திருவள்ளூர் தொழிற்சாலை விபத்து: உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு ரூ. 2 லட்சம்.. சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் அறிக்கைதிருவள்ளூர் மாவட்டம், ஊத்துக்கோட்டை வட்டம், கன்னிகைபேர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள தனியார் கடல் உணவுகளை பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட விபத்து குறித்து, மாண்புமிகு தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் திரு. ஜா. முகமது பர்வேஸ் அவர்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையில் விதி 110-ன்கீழ் அறிக்கை ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

பிரேமலதா சொன்னதை செய்ய வேண்டாம்.. ஓபிஎஸ் பதிலால் புன்னகைத்த முதல்வர் விஜய்..

பிரேமலதா சொன்னதை செய்ய வேண்டாம்.. ஓபிஎஸ் பதிலால் புன்னகைத்த முதல்வர் விஜய்..தமிழக சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் இன்று தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் இடையே நடந்த விவாதம் அவையில் பெரும் சிரிப்பலைகளையும் சுவாரஸ்யத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய் மிகச்சிறந்த டான்சர்.. நடிகை காயத்ரி ரகுராம் வாழ்த்து

முதலமைச்சர் விஜய் மிகச்சிறந்த டான்சர்.. நடிகை காயத்ரி ரகுராம் வாழ்த்துதமிழக முதலமைச்சரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்கள், திரை உலக பிரபலங்கள் என பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நடிகையும் அரசியல் பிரமுகருமான காயத்ரி ரகுராம், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தின் வாயிலாக நெகிழ்ச்சியான பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.

ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க.. செலவு சமாளிக்க முடியல!.. புலம்பும் அம்மா உணவக ஊழியர்கள்!...

ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க.. செலவு சமாளிக்க முடியல!.. புலம்பும் அம்மா உணவக ஊழியர்கள்!...மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா காலத்தில் அம்மா உணவகம் கொண்டுவரப்பட்டது.