தொடர்புடைய செய்திகள்
- மாதவிடாய்!.. மாணவியை வெயிலில் நிற்கவைத்த ஆசிரியர்!.. நடவடிக்கை பாயுமா?!..
- திமுக, அதிமுகவை ஓவர்டேக் பண்ணிய தவெக!.. 2 கோடி உறுப்பினர்களை தாண்டியது!..
- தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய கட்சி தவெக.. 2 கோடிக்கும் மேல் உறுப்பினர்கள்..
- தவெக ஒருவேளை 5 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தால் இதுதான் நடக்கும்: தங்கம் தென்னரசு சவால்
- காங்கிரஸின் வியூக குழுவில் ஜான் ஆரோக்யசாமி?.. ராகுலிடம் விஜய் சொன்னது என்ன?..
பள்ளியில் முதல்வர் விஜய் படத்தை காட்டி ரீல்ஸ்.. தவெக நிர்வாகி கட்சியில் இருந்து நீக்கம்...
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், உத்தரமேரூர் அருகே உள்ள தளவாரம்பூண்டி தொடக்கப்பள்ளியில் நடந்த ஒரு விவகாரம் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தவெக-வின் ஒன்றிய செயலாளராக இருந்த ராஜேஷ், அப்பள்ளியின் வகுப்பறைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து, மாணவர்களிடையே கட்சியின் தலைவர் விஜய்யின் புகைப்படத்தை காட்டி அரசியல் பேசியுள்ளார்.
"இவர்தான் உங்களுக்கு மாமா, எங்களுக்கு அண்ணன், இவர்தான் முதல்வர்" என மாணவர்களிடம் பேசியதோடு, வகுப்பறையில் முதலமைச்சரின் படம் ஏன் இல்லை என கேள்வி எழுப்பி, அங்கு விஜய்யின் படத்தை மாட்ட வேண்டும் என்றும் வற்புறுத்தியுள்ளார். இச்செயலை அவரது ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸாக பதிவிட்டனர். கல்வி கற்கும் இடத்தில் அரசியல் புகுத்தப்பட்டதையும், ஆசிரியர்கள் இதனை வேடிக்கை பார்த்ததையும் கண்டு பொதுமக்கள் கடும் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவம் கட்சி தலைமையின் கவனத்திற்கு சென்றதும், கட்சியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவித்ததாக கூறி, ராஜேஷை அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் நீக்கி தவெக தலைமை அதிரடி உத்தரவிட்டது. மேலும், கட்சியினர் யாரும் அவருடன் எந்தவித தொடர்பும் வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்றும் கண்டிப்புடன் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வி நிறுவனங்களில் அரசியல் புகுத்தப்படுவது மாணவர்களின் கல்வி சூழலை பாதிக்கும் என்பதால், இதுபோன்ற செயல்களைத் தவிர்க்க வேண்டுமென சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Edited by Siva
நடுக்கடலில் கப்பலில் மரணம் அடைந்த தூத்துகுடி மாலுமி.. மனைவிக்கு அரசு வேலை கொடுத்த தவெக அரசு..
ஓமன் நாட்டின் கடற்கரை அருகே நங்கூரமிட்டிருந்த 'எம்.டி செலஸ்டியல்' கப்பலில் பணிபுரிந்த தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த மாலுமி நிஷாந்த் உயிர்த்த நாதன் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். உரிய மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்காததாலும், கப்பல் நிறுவனத்தின் அலட்சியத்தாலும் அவர் உயிரிழந்ததாக இந்திய மாலுமிகள் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. கப்பலில் உடலைப் பாதுகாக்க குளிரூட்டும் வசதி இல்லாததால், உடல் சிதைவடைந்த நிலையில் உள்ளதாக சக ஊழியர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவையில் எய்ம்ஸ்.. இடத்தை தேர்வு செய்யும் பணிகளில் தமிழக அரசு தீவிரம்...
கோவையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான இடத்தைத் தேர்வு செய்யும் பணிகளில் தமிழக அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார். கோவை மாவட்ட ஆட்சியருடன் இது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், விரைவில் நல்ல அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் அவர் கூறினார். மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணிகள் நீண்ட தாமதத்திற்குப் பிறகு தற்போது வேகம் எடுத்துள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் 2 மதிப்பெண்களில் தோல்வி அடைந்தவர்.. இன்று இஸ்ரோவில் விஞ்ஞானி...
இன்று நீட் மறுதேர்வு.. 22 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகின்றனர்.. குளறுபடி இல்லாமல் நடக்குமா?
மருத்துவப் படிப்பிற்கான நீட் மறுதேர்வு இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது. கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற தேர்வில் வினாத்தாள் கசிந்ததால் ஏற்பட்ட சர்ச்சைகளை தொடர்ந்து, தேசிய தேர்வு முகமை மற்றும் மத்திய அரசு மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் இந்த மறுதேர்வை நடத்துகின்றன. சுமார் 22 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் இந்த தேர்வை எழுதுகின்றனர்.