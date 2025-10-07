செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (08:17 IST)

12 மாவட்டங்களை குளிர்விக்க வரும் மழை! இன்றைய மழை வாய்ப்பு!

Rain

தமிழ்நாட்டில் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக இன்றும் 12 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

 

கடந்த சில வாரங்களாக வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று நள்ளிரவு முதலாக டெல்டா மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை கொட்டி தீர்த்தது.

 

இந்நிலையில் மேற்கு திசை காற்றின் வேகமாறுபாடு காரணமாக இன்று தமிழகத்தின் 12 மாவட்டங்களில் காலையிலேயே மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

 

அதன்படி, அரியலூர், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டிணம், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான அளவிலான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

ராகுல் காந்தி தொகுதியான ரேபரேலி தலித் இளைஞர் அடித்துக் கொலை: பெரும் சர்ச்சை!

ராகுல் காந்தி தொகுதியான ரேபரேலி தலித் இளைஞர் அடித்துக் கொலை: பெரும் சர்ச்சை!காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தொகுதியான உத்தரப் பிரதேசத்தின் ரேபரேலி மாவட்டத்தில் 38 வயது தலித் இளைஞர் ஹரியோம் அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

படப்பிடிப்பு தளத்தில் சஷ்டி பூஜை கொண்டாடிய ஸ்மிருதி இரானி.. படக்குழு முழுவதும் பக்திமயம்..!

படப்பிடிப்பு தளத்தில் சஷ்டி பூஜை கொண்டாடிய ஸ்மிருதி இரானி.. படக்குழு முழுவதும் பக்திமயம்..!பிரபல நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான ஸ்மிருதி இரானி, தான் நடிக்கும் புதிய தொலைக்காட்சி தொடரின் படப்பிடிப்புத் தளத்தில் சமீபத்தில் சஷ்டி பூஜையை சிறப்பாக கொண்டாடினார். படப்பிடிப்புக் குழுவினருக்கும், நடிகர்களுக்கும் இது ஒரு விசேஷமான மற்றும் மங்களகரமான நிகழ்வாக அமைந்தது.

மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.90,000ஐ நெருங்கியது . 1 லட்சம் தொட்டுவிடுமா?

மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்வு.. ஒரு சவரன் ரூ.90,000ஐ நெருங்கியது . 1 லட்சம் தொட்டுவிடுமா?சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று (அக்டோபர் 7, 2025) ஒரே நாளில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து, வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது.

பீகார் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள்: அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொடருமா?

பீகார் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள்: அனைத்து தேர்தல்களிலும் தொடருமா?பீகாரில் உள்ள 243 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நவம்பர் 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது; முடிவுகள் நவம்பர் 14-ல் அறிவிக்கப்படும். தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், இந்தத் தேர்தலில் 17 புதிய சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.

மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் பலாத்காரம்: ஐபிஎல் வர்ணனையாளர் அதிரடி கைது..!

மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் பலாத்காரம்: ஐபிஎல் வர்ணனையாளர் அதிரடி கைது..!பிரபல போஜ்புரி நடிகர், ஐ.பி.எல். வர்ணனையாளர் மற்றும் யூடியூபர் மணி மெராஜ் என்பவரை காசியாபாத் போலீசார் பிகாரின் தலைநகர் பாட்னாவில் கைது செய்துள்ளனர்.

