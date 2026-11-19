உலக அளவில் 2070-ல் முஸ்லிம் மக்கள் தொகை முதலிடத்தில் இருக்கும்.. புதிய ஆய்வில் தகவல்...
பியூ ஆராய்ச்சி மையம் வெளியிட்டுள்ள புதிய ஆய்வின்படி, 2035-ஆம் ஆண்டிற்குள் கிறிஸ்தவத்தை முந்தி இஸ்லாம் உலகின் மிகப்பெரிய மதமாக மாறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
2020 முதல் 2070 வரையிலான காலகட்டத்தில் உலக மக்கள் தொகை 29 சதவீதம் உயரும் நிலையில், கிறிஸ்தவர்கள் 30 சதவீதமும், முஸ்லிம்கள் 80 சதவீதமும் வளர்ச்சி காண்பார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2070-ல் உலகளவில் முஸ்லிம்கள் எண்ணிக்கை 3.6 பில்லியனை தாண்டும் என்றும், கிறிஸ்தவர்கள் எண்ணிக்கை சற்றுக் குறைவாக 3 பில்லியனுக்குள் இருக்கும் என்றும் ஆய்வு கூறுகிறது.
உலகளவில் இந்துக்களின் எண்ணிக்கை 2020-ல் 1.2 பில்லியனில் இருந்து 2070-ல் 1.4 பில்லியனாக உயரும் என்றாலும், மற்ற பிரிவினரின் வளர்ச்சி வேகமாக இருப்பதால் உலக மக்கள் தொகையில் இந்துக்களின் பங்கு 15 சதவீதத்திலிருந்து 14 சதவீதமாக சற்றுக் குறையும்.
இந்தியாவில் இந்துக்கள் எண்ணிக்கை 176 மில்லியன் உயரும்; ஆனால் 2070-ல் இந்தியாவில் இந்துக்களின் பங்கு 79.4 சதவீதத்திலிருந்து 75.8 சதவீதமாக மாறவும், முஸ்லிம்களின் பங்கு 15.2 சதவீதத்திலிருந்து 19.6 சதவீதமாக உயரவும் வாய்ப்புள்ளது.
உலகின் இரண்டாவது பெரிய முஸ்லிம் மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா மாறும் என்றும், பாகிஸ்தான் முதலிடத்தில் இருக்கும் என்றும் கணிப்பு கூறுகிறது. மதம் சாராதவர்களின் எண்ணிக்கையும் பல நாடுகளில் கணிசமாக உயரும் என ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.