சிலிண்டருக்கு ரூ.100 தர்றோம்னு திமுக சொல்லுச்சு.. ஆனால் சிலிண்டரையே மானியமா தர்றோம்ன்னு நாங்க சொன்னோம்: சி.வி.சண்முகம்
திமுக அரசு தேர்தலின் போது கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் மக்களை ஏமாற்றி வருவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற கட்சி கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் நூறு ரூபாய் மானியம் தருவோம் என்று திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியிருந்தது. ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்றுவரை ஒரு ரூபாய் கூட வழங்கவில்லை" என்று குற்றம் சாட்டினார். திமுகவின் இத்தகைய கவர்ச்சிகரமான பொய் வாக்குறுதிகளை மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், அதிமுகவின் நிலைப்பாட்டை விளக்கும்போது, "நாங்கள் வெறும் மானியம் பற்றி பேசவில்லை; சிலிண்டரையே மானிய விலையில் அல்லது இலவசமாக வழங்குவோம் என்று உறுதியளித்துள்ளோம். சொன்னதை செய்வதே அதிமுகவின் வரலாறு" என்றார்.
வரும் தேர்தல்களில் திமுகவின் இந்த வாக்குறுதி மீறல்களுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள் என்றும், அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும்போது ஏழை எளிய மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் முழுமையாக சென்றடையும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
Edited by Siva