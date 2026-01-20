செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (08:34 IST)

சிலிண்டருக்கு ரூ.100 தர்றோம்னு திமுக சொல்லுச்சு.. ஆனால் சிலிண்டரையே மானியமா தர்றோம்ன்னு நாங்க சொன்னோம்: சி.வி.சண்முகம்

சிலிண்டருக்கு ரூ.100 தர்றோம்னு திமுக சொல்லுச்சு.. ஆனால் சிலிண்டரையே மானியமா தர்றோம்ன்னு நாங்க சொன்னோம்: சி.வி.சண்முகம்
திமுக அரசு தேர்தலின் போது கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் மக்களை ஏமாற்றி வருவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 
 
சமீபத்தில் நடைபெற்ற கட்சி கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் நூறு ரூபாய் மானியம் தருவோம் என்று திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியிருந்தது. ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்றுவரை ஒரு ரூபாய் கூட வழங்கவில்லை" என்று குற்றம் சாட்டினார். திமுகவின் இத்தகைய கவர்ச்சிகரமான பொய் வாக்குறுதிகளை மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
 
தொடர்ந்து பேசிய அவர், அதிமுகவின் நிலைப்பாட்டை விளக்கும்போது, "நாங்கள் வெறும் மானியம் பற்றி பேசவில்லை; சிலிண்டரையே மானிய விலையில் அல்லது இலவசமாக வழங்குவோம் என்று உறுதியளித்துள்ளோம். சொன்னதை செய்வதே அதிமுகவின் வரலாறு" என்றார். 
 
வரும் தேர்தல்களில் திமுகவின் இந்த வாக்குறுதி மீறல்களுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள் என்றும், அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும்போது ஏழை எளிய மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் முழுமையாக சென்றடையும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

Edited by Siva

கூட்டணிக்காக விஜயை மிரட்டுகிறார்கள்!.. டிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேட்டி...

கூட்டணிக்காக விஜயை மிரட்டுகிறார்கள்!.. டிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேட்டி...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தவெக தலைவர் விஜயை டெல்லிக்கு வரவழைத்து சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

வதந்தி பரப்புகிறார்கள்!. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்ததே வேறு!.. நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு!...

வதந்தி பரப்புகிறார்கள்!. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்ததே வேறு!.. நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணைக்காக இன்று மீண்டும் டெல்லியில் ஆஜரானார்.

சிபிஐ விசாரணை 2வது நாள்!.. விஜயிடம் கேட்கப்பட்ட முக்கிய கேள்விகள்!....

சிபிஐ விசாரணை 2வது நாள்!.. விஜயிடம் கேட்கப்பட்ட முக்கிய கேள்விகள்!....கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணைக்கு ஏற்கனவே தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த 13ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்தார்.

கேரள நபர் தற்கொலை!.. வியூஸுக்காக ஆசைப்பட்டு வீடியோ எடுத்தாரா அந்த பெண்?!..

கேரள நபர் தற்கொலை!.. வியூஸுக்காக ஆசைப்பட்டு வீடியோ எடுத்தாரா அந்த பெண்?!..கேரள மாநிலம் கோழிக்கோட்டை சேர்ந்தவர் தீபக். இவரின் வயது 42. இவர் ஒரு ஜவுளி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார்.

போட்டி போட்டு பீர் குடித்த இளைஞர்கள்!.. 19 பீர் குடித்த 2 இளைஞர்கள் மரணம்!...

போட்டி போட்டு பீர் குடித்த இளைஞர்கள்!.. 19 பீர் குடித்த 2 இளைஞர்கள் மரணம்!...தீபாவளி, பொங்கல், புது வருடம் உள்ளிட்ட பண்டிகை நாட்கள் வந்து விட்டாலே இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் என பலருக்கும் மது குடிக்கும் ஆர்வம் வந்துவிடுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com