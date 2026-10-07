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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 7 October 2026 (11:30 IST)

பஸ்ல போகும் ஆண்களின் நிலைமை கொடுமை!.. தாய்மாமன் புகழ் ஓங்குக!.. புளூசட்ட மாறன் நக்கல்...

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (11:34 IST)
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தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள வெற்றிப் பயண திட்டத்தின் கீழ் எக்ஸ்பிரஸ், டீலக்ஸ், LSS மற்றும் புறநகர் பேருந்துக்களில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கும் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம். எனவே, பெண்கள் இலவச அரசு பேருந்தையே தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.

அதேநேரம், அந்த பேருந்துகளில் ஆண்களும் டிக்கெட் வாங்கி பயணிக்கலாம். ஆனால், இது பெண்களுக்கான சிறப்பு பேருந்து என தவறாக புரிந்து கொள்ளும் பெண்கள் தங்களுக்கு அமர இருக்கை கிடைக்கவில்லையென்றால் ஆண்களிடம் ‘இந்த பேருந்தில் நீங்கள் ஏன் ஏறினீர்கள்? இது பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து’ என்று வாக்குவாதம் செய்கிறார்கள். இது ஆண் பயணிகளுக்கு தலைவலியை உருவாக்கியிருக்கிறது.

அதேபோல், இலவசம் என்பதால் பெண்கள் அதிக அளவில் ஏறி அமர்ந்துவிடுவதால் ஆண்களுக்கு அமர இருக்கை கிடைப்பதில்லை. எனவே, நீண்ட தூரம் அவர்கள் நின்று கொண்டே செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. எனவே, வெற்றிப்பயண திட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கு தனி பேருந்துகள் விட்டால் மட்டுமே இந்த பிரசச்னை முடிவுக்கு வரும்.

இந்நிலையில், பிரபல சினிமா மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் புளூசட்ட மாறன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘டிக்கெட் தந்து பயணிக்கும் ஆண்களின் நிலை மிகக்கொடுமை. பலமுறை.. கூட்ட நெரிசலில் நின்றபடி பயணிக்கிறார்கள். குறிப்பாக..வேலைக்கு செல்லும் நேரங்களில்.

அதுவும் நீண்ட தூரம் பயணிக்கும் ஆண்கள் மிகவும் பாவம். பேருந்துகளில் பெண்கள் மட்டும் பயணிக்கலாம் என கூறிவிட்டால் இனி இந்த சண்டைகள் இருக்காது. ஆனால்..ஏற்கனவே நஷ்டத்தில் உள்ள அரசு பேருந்து போக்குவரத்து துறை.. மேலும் நஷ்டத்தில் இயங்கும்.
வெற்றி பேருந்துகள் வாழ்க. தாய்மாமன் புகழ் ஓங்குக’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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