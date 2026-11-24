நாளை 2-வது வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீடு.. 85 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என தகவல்...
தமிழகத்தை ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக உயர்த்தும் இலக்குடன், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு தொழில்துறை வளர்ச்சியில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னையில் நாளை அதாவது நவம்பர் 25, 2026 அன்று நடைபெறவுள்ள '2-வது வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீடு மற்றும் செயலாக்க மாநாட்டில்' முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் சுமார் 85 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக உள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற முதல் முதலீட்டாளர் மாநாட்டின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இந்த இரண்டாவது மாநாடு வெறும் ஒப்பந்தங்களோடு நின்றுவிடாமல், ஏற்கனவே போடப்பட்ட ஒப்பந்தங்களை விரைவாகத் தொழிற்சாலைகளாகவும், வேலைவாய்ப்புகளாகவும் மாற்றுவதை மையமாகக் கொண்டு நடத்தப்படுகிறது.
உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முன்னணி நிறுவனங்களின் முதலீடுகள் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்குப் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த அதிரடித் தொழில் கொள்கை, தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்குப் புதிய உத்வேகம் அளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.