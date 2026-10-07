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  4. Madras High Court Questions Election Petition Against TVK Chief C. Joseph Vijay Over Minor Asset Discrepancies
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (13:00 IST)

600 கோடி சொத்து காண்பித்த விஜய், 20 லட்சத்தை ஏன் மறைக்க போகிறார்.. நீதிபதி கேட்ட கேள்வி..

vijay
Written By: SIVA
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (13:00 IST)
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தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவரும் நடிகருமான சி. ஜோசப் விஜய்யின் தேர்தல் படிவம் 26 வேட்புமனுவில் சொத்து விவரங்கள் தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது.
 
இவ்வழக்கின் விசாரணையின் போது, நீதிபதி வி. இலட்சுமிநாராயணன் மிக முக்கியமான கருத்துக்களை தெரிவித்தார். "நான் நீதிபதியாக பொறுப்பேற்று என் சொத்துக்களை பிரகடனம் செய்தபோது, எனது தணிக்கையாளரையே  நம்பியிருந்தேன். அதேபோல, திரு. விஜய் அவர்களும் தமது சொத்து பட்டியலை நேரடியாக தயாரித்திருக்க மாட்டார்; அவரது தணிக்கையாளர்தான் அதை தயாரித்து வழங்கியிருப்பார். அப்படி தணிக்கையாளர் ஏதேனும் தவறு செய்திருந்தால், அதற்காக ஒருவரது தேர்தலை செல்லாது என அறிவிக்க முடியுமா?" என்று மனுதாரர் வழக்கறிஞரிடம் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
மேலும், திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டாராகத் திகழ்ந்த ஒருவர் 600 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான சொத்துக்களை வெளிப்படையாக அறிவித்துள்ள நிலையில், படிவம் 26-இல் வெறும் 20 அல்லது 30 லட்சம் ரூபாய் விடுபட்டிருக்க கூடும் என்பதால் மட்டுமே அவரது தேர்தல் செல்லாததாகிவிடுமா என்றும் நீதிபதி வினவினார். பெரிய தொகையை சரியாக பிரகடனப்படுத்தியவருக்கு சிறிய தொகையை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற கோணத்தில் நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை கையாண்டது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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