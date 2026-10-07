இந்த பஸ்ல ஏன் நீங்க ஏறினீங்க?.. வெற்றிப்பயண திட்டத்தால் ஆண்களுக்கு வந்த சோதனை....
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் சமீபத்தில் வெற்றி பயண திட்டத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்தார். தமிழக அரசின் வெற்றிப் பயண திட்டத்தின் கீழ் எக்ஸ்பிரஸ், டீலக்ஸ், LSS மற்றும் புறநகர் பேருந்துக்களில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ஒரு மாவட்டத்திலிருந்து மற்றொரு மாவட்டத்திற்கும் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம். எனவே, பெண்கள் இலவச அரசு பேருந்தையே தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.
இதனால் தனியார் பேருந்துகளில் வருமானம் குறைந்துவிட்டது. தங்களின் பேருந்துகளில் பயணிகள் யாரும் ஏறுவதில்லை.. இப்படியிருந்தால் நாங்கள் எப்படி வாழ்வது என தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்களும், நடத்துனர்களும் புலம்பி வருகிறார்கள்.
பெண்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக இதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட அரசு பேருந்துகளில் வெற்றி பயண திட்டம் என்கிற பலகையும் பேருந்தின் முன்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பேருந்தில் ஆண்களும் டிக்கெட் வாங்கி பயணிக்கலாம். ஆனால், இது பெண்களுக்கான சிறப்பு பேருந்து என தவறாக புரிந்து கொள்ளும் பெண்கள் தங்களுக்கு சீட் கிடைக்கவில்லையென்றால் அந்த பேருந்துகளில் ஏறும் ஆண்களிடம் ‘இந்த பேருந்தில் நீங்கள் ஏன் ஏறினீர்கள்? இது பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து’ என்று வாக்குவாதம் செய்கிறார்கள். இது ஆண் பயணிகளிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
பெண்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக இதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட அரசு பேருந்துகளில் வெற்றி பயண திட்டம் என்கிற பலகையும் பேருந்தின் முன்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பேருந்தில் ஆண்களும் டிக்கெட் வாங்கி பயணிக்கலாம். ஆனால், இது பெண்களுக்கான சிறப்பு பேருந்து என தவறாக புரிந்து கொள்ளும் பெண்கள் தங்களுக்கு சீட் கிடைக்கவில்லையென்றால் அந்த பேருந்துகளில் ஏறும் ஆண்களிடம் ‘இந்த பேருந்தில் நீங்கள் ஏன் ஏறினீர்கள்? இது பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து’ என்று வாக்குவாதம் செய்கிறார்கள். இது ஆண் பயணிகளிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.