சனி, 11 ஏப்ரல் 2026
  2. செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 11 ஏப்ரல் 2026 (14:15 IST)

திமுக தீயசக்திதான் கேப்டனை கொண்டுபோச்சி!. விஜய் முதல்வராகணும்!.. பொன்னம்பலம் பிரச்சாரம்!...

ponnambalam
ஏற்கனவே நடிகர் ராமராஜன் விஜய்க்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்ய வந்த நிலையில் தற்போது நடிகர் பொன்னம்பலமும் விஜய்க்கு ஆதரவாக களமிறங்கியிருக்கிறார்.
நேற்று அவர் கம்பம், தேனி ஆகிய பகுதிகளில் விஜய்க்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:

திமுக ஒரு தீய சக்தி.. தேமுதிக ஒரு தீஞ்ச சக்தி.. இவர்கள் இருவரும் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறார்கள்.. மக்கள் இவர்களை புறக்கணிப்பார்கள்.. விஜய் திரைத்துறையில் மட்டுமில்லாமல் பலருக்கும் உதவிகளை செய்திருக்கிறார்.. அவர் ஒரு பண்பாளர்.. அவர்தான் நாட்டை ஆள வேண்டும்.. கோடிக்கணக்கான சொத்து இருந்தும் அதை உதறிவிட்டு அவர் மக்களுக்காக சேவை செய்ய வந்திருக்கிறார்..

திமுக யாரையும் வளர விட மாட்டார்கள்.. அவர்களை மீறி வளர்ந்தால் பல்வேறு இடையூறுகளை கொடுப்பார்கள்.. அதுதான் விஜய்க்கு நடக்கிறது.. ஒரு திரைப்படம் வெளியாக வேண்டும் என்றால் கூட அது திமுகவில் இருக்கும் முக்கிய பிரமுகர்கள் அனுமதி கொடுத்தால்தான் முடியும்..

திமுக ஒரு தீய சக்தி என்பதற்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன்.. விஜயகாந்தை இந்த தீய சக்திதான் கொண்டு போனது. இன்னைக்கு பிரேமலதாவும் அவங்க கூட சேர்ந்திருக்காங்க.. அது வெற்றியை கொடுக்காது.. அவங்களெல்லாம் காசு சம்பாதிப்பதற்காக அரசியலுக்கு வந்திருக்காங்க.. ஆனால் சினிமாவில் அவ்வளவு சம்பளத்தை விட்டுவிட்டு விஜய் அரசியலுக்கு வந்தது உங்களுக்காகத்தான்.. எனவே தளபதி ஜெயித்து முதலமைச்சர் ஆகணும்’ என்று அவர் பேசினார்..

தமிழகத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதும் பல அதிகாரங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் கைக்கு வந்து விடும்.

திமுக கடந்த சில தேர்தல்களில் பிரச்சாரம் செய்யும் போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் அடிமையாக மாறிவிட்டார்..

வானதி சீனிவாசனுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு.. தரமான சம்பவம் செய்த அண்ணாமலை..!கோவை வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளரும், அக்கட்சியின் தேசிய மகளிரணி தலைவருமான வானதி சீனிவாசன் திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை ரத்து செய்ய கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழக அரசியல் களம் அதிமுக, திமுக இடையேயான போட்டியாக மட்டுமே பார்க்கப்பட்டது.

