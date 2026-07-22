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Written By Webdunia

டெல்லி போராட்டத்தில் துணை ராணுவத்தின் கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்.. இன்று நீதிமன்றத்தில் விசாரணை...

டெல்லி போராட்டம்
Written By: Webdunia
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (08:56 IST)
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நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது, போராட்டக்காரர்கள் மீது துணை ராணுவப் படை மற்றும் காவல்துறையினர் நடத்திய கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் தொடர்பான வழக்கு இன்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.
 
 நீட் தேர்வில் நடந்த குளறுபடிகளுக்கு பொறுப்பேற்க மறுக்கும் மத்திய அரசை கண்டித்தும், மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்குமாறு வலியுறுத்தியும் நடத்தப்பட்ட இந்த அறவழிப் போராட்டத்தில் வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டதாக நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவத்தின் இந்த அதீத அடக்குமுறை எந்த வகையிலும் நியாயப்படுத்த முடியாதது என்றும், இது ஜனநாயக உரிமைகள் மீதான நேரடித் தாக்குதல் என்றும் மனுதாரர்கள் தரப்பில் வாதிடப்படவுள்ளது. 
 
இன்றைய இந்த அதிரடி விசாரணையின்போது டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் என்ன மாதிரியான முக்கிய உத்தரவுகளை பிறப்பிக்க போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு தேசிய அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், அரசியல் வட்டாரத்திலும் மிகுந்த கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva

டெல்லி போராட்டத்தில் துணை ராணுவத்தின் கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்.. இன்று நீதிமன்றத்தில் விசாரணை...

டெல்லி போராட்டத்தில் துணை ராணுவத்தின் கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்.. இன்று நீதிமன்றத்தில் விசாரணை...நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின்போது, போராட்டக்காரர்கள் மீது துணை ராணுவப் படை மற்றும் காவல்துறையினர் நடத்திய கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் தொடர்பான வழக்கு இன்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.

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