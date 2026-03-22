ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026 (13:27 IST)

விஜய் மட்டும் சரின்னு ஒருவார்த்தை சொல்லியிருந்தா!.. ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு!...

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். தனிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காமல் போனதால் இப்போது வரை படம் வெளியாகவில்லை
. படம் ரிலீசுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு படம் மறுதணிக்கை செய்யப்பட வேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் சொன்னதால் அதிர்ச்சியடைந்த தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதன்பின் ஒரு மாதமாகியும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை..

இதையத்து, பிப்ரவரி மாதம் 5ம் தேதி தணிக்கை வாரியத்திற்கு எதிரான வழக்கை தயாரிப்பாளர் வாபஸ் பெற்றார். அதோடு மறு தணிக்கைக்கும் விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. சமீபத்தில்தான் இப்படம் மறுதணிக்கையும் செய்யப்பட்டது. ஆனாலும் ஜனநாயகனில்  அரசியல் தொடர்பான காட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கிறது. தேர்தல் நேரம் என்பதாலும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுகிற ஒருவரே இந்த படத்தில் நடித்திருப்பதாலும் தேர்தல் ஆணையம் படத்தை பார்க்க வேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் பரிந்துரை செய்திருக்கிறது..

இந்நிலையில், நேற்று ஒரு விழாவில் பேசிய தவெக முக்கிய நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா தவெகவை பாஜகவின் B டீம் என செல்லி வருகிறார்கள். பாஜகவுடன் டெல்லியில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள்.. அப்படி நாங்கள் பேசியிருந்தால் ஜனநாயகன் படம் திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகியிருக்கும்.. விஜய் 1500 கோடி சம்பாதித்திருப்பார். தவெக பற்றி பொய்யான தகவல்களை திமுகவினரும், அதிமுகவினரும், பாஜகவினரும் பரப்புகிறார்கள் என்று அவர் பேசியிருக்கிறார்..

ஹைதராபாத் ஜியாகுடா பகுதியில் மிகவும் சுகாதாரமற்ற முறையில் இயங்கி வந்த சட்டவிரோத சமோசா தயாரிப்பு ஆலையை உணவு கலப்பட கண்காணிப்பு குழு மற்றும் போலீசார் இணைந்து அதிரடியாக முறியடித்தனர்.

அதிக சம்பளம் மகிழ்ச்சியை தரும் என்ற பொதுவான கருத்தை உடைக்கும் விதமாக, 'சாக்ஷி' என்ற பெண் எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ள பதிவு வைரலாகி வருகிறது. மாதம் ரூ.15,000 சம்பாதித்தபோது இருந்த மகிழ்ச்சி, தற்போது ரூ.2.5 லட்சம் சம்பாதிக்கும்போது இல்லை என்று அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்க தளங்கள் மீது ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதல்களில் சுமார் 800 மில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.6,700 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் சேதமடைந்துள்ளதாக பிபிசி ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என சொல்லி இந்த போர் நடந்து வருகிறது.

நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவது என்பது இந்தியாவில்தான் அதிகம். அதேநேரம் அப்படி அரசியலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இடத்தை பிடித்தது வெகு சிலர் மட்டுமே.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com