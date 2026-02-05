வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026 (10:35 IST)

விஜய் சொன்னதை வச்சி அவருக்கே ஆப்படிக்கும் அரசியல் கட்சிகள்!.. இலவு காத்த கிளியாக தவெக!..

vijay congress
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியை துவங்கி விக்கிரவாண்டியில் நடந்த முதல் மாநாட்டில் பேசிய போது ‘எங்களுடன் கூட்டணிக்கு வரும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம்’ என கூறியிருந்தார். தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் காங்கிரஸ்,திமுக, அதிமுக போன்ற எந்த கட்சியும் இதுவரை அப்படி சொன்னதில்லை.

ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் மற்றொரு கட்சி பங்கீடு செய்வதை அதிமுக, திமுக கட்சிகள் விரும்பியதே இல்லை. கூட்டணி அமைத்து தேர்தலில் போட்டியிட்டாலும் கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கும் கட்சியில் யார் முதலமைச்சர் வேட்பாளரோ அவர்தான் 5 வருடம் முதல்வராக இருப்பார். இதுதான் நடைமுறை. ஆனால் விஜய் ‘ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு’ என அறிவித்தார். அப்படி அறிவித்தால் தங்களுடன் நிறைய கட்சிகள் கூட்டணி அமைக்கும் என என்பது விஜயின் கணக்காக இருந்தது..

தற்போது காங்கிரஸ் கூட திமுகவுடன் இதே கோரிக்கையை முன்வைத்து பேரம் பேசி வருகிறது. அதாவது ‘எத்தனை நாளைக்குதான் நாங்கள் இப்படியே இருக்க முடியும்.. எங்களுக்கும் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுங்கள்’ என திமுகவை கேட்டு வருகிறது. ஆனால் திமுக அதற்கு இப்போது வரை சம்மதிக்கவில்லை.

ஆனாலும் தவெக பக்கம் காங்கிரஸ் செல்லவில்லை. காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல.. தேமுதிக, ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக போன்ற கட்சிகளும் தவெகவை காட்டியே திமுகவிடம் கூட்டணி பேரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி இருக்கிறது. தமிழகத்தில் உள்ள மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு கூட்டணியில் இணைந்து விட்ட நிலையில் தேமுதிக, காங்கிரஸ், ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக ஆகிய மூன்றும் இதுவரை கூட்டணி அமைக்காமல் திமுகவுடன் தொடர்ந்து பேசி வருகிறது. அந்த கட்சிகள் எக்காரணத்தைக் கொண்டு விஜயின் தவெக பக்கம் சென்று விடக்கூடாது என திமுக கருதுகிறது. இதை பயன்படுத்தி அந்த கட்சிகளும் திமுகவுடன் கூட்டணி பேரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

அதாவது விஜயை அந்த கட்சிகள் கூட்டணி பேரத்துக்காக பயன்படுத்திக் கொண்டது.  எனவே அது அவர்களுக்குதான் லாபமே தவிர விஜய்க்கு எந்த லாபமும் இல்லை. விஜய்க்கும் இது புரிந்து விட்டது.. அதனால்தான் சமீபத்தில் தவெக விழாவில் பேசிய அவர் ‘கூட்டணி யாரும் வரவில்லை என்றாலும் தனித்து நின்று தேர்தலை சந்திப்போம்’ என அவர் கூறியிருந்தார்.. ஆனாலும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் தங்கள் பக்கம் வரும் என விஜய் இன்னும் நம்பிக் கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது.

விஜய் எதிர்பார்ப்பது நடக்குமா இல்லை இலவு காத்த கிளியாக முடியுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்..

விஜய்யுடன் தொலைபேசியில் பேசிவிட்டாரா பிரியங்கா காந்தி? தவெக- காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியா?

விஜய்யுடன் தொலைபேசியில் பேசிவிட்டாரா பிரியங்கா காந்தி? தவெக- காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியா?தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய அதிரடி திருப்பத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி ஆகிய இருவருக்கும் இடையே தொலைபேசி வாயிலாக உரையாடல் நடந்ததாக வெளியாகி வரும் தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

விஜய் இன்னும் நடிகர், டான்சர் தான்.. குஷ்பு கடும் விமர்சனம்..!

விஜய் இன்னும் நடிகர், டான்சர் தான்.. குஷ்பு கடும் விமர்சனம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாட்டில் நடிகர் விஜய் பேசிய விமர்சனங்களுக்கு பாஜக தரப்பிலிருந்து காரசாரமான பதிலடிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த பாஜக மூத்த நிர்வாகியும் நடிகையுமான குஷ்பு , விஜய்யின் அரசியல் பாணியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக கூட்டணிக்கு வருகிறதா தேமுதிக? 14 இடங்கள் என்ன தகவல்..!

அதிமுக கூட்டணிக்கு வருகிறதா தேமுதிக? 14 இடங்கள் என்ன தகவல்..!தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தேமுதிகவின் அரசியல் நகர்வுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதுவரை எந்த கூட்டணியிலும் அதிகாரப்பூர்வமாக இணையாமல் இருந்த தேமுதிக, தற்போது அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைவது ஏறக்குறைய உறுதியாகியுள்ளது.

விஜய்யை இன்னும் அடிக்கவே ஆரம்பிக்கவில்லை.. அண்ணாமலை ஆவேசம்..!

விஜய்யை இன்னும் அடிக்கவே ஆரம்பிக்கவில்லை.. அண்ணாமலை ஆவேசம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநில மாநாட்டில், திமுகவை மட்டுமின்றி அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணியையும் நடிகர் விஜய் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். விஜய்யும் அவரது கட்சியினரும் தொடர்ந்து விமர்சனங்களை முன்வைத்தால், தாமும் மிக மோசமாக பதிலடி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஒரு கோடியை தாண்டிய புற்றுநோய்.. சென்னையில் தான் மிக அதிகம்..

தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஒரு கோடியை தாண்டிய புற்றுநோய்.. சென்னையில் தான் மிக அதிகம்..தமிழகத்தில் புற்றுநோய் பாதிப்புகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் புதிதாக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது என்று சுகாதார துறையின் சமீபத்திய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com