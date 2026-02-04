புதன், 4 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 4 பிப்ரவரி 2026 (12:56 IST)

விஜய் + காங்கிரஸ் + விசிக கூட்டணி அமைந்தால் 200 தொகுதிகள்.. ரகசிய கருத்துக்கணிப்பு?

விஜய் + காங்கிரஸ் + விசிக கூட்டணி அமைந்தால் 200 தொகுதிகள்.. ரகசிய கருத்துக்கணிப்பு?
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி பல்வேறு கூட்டணி மாற்றங்கள் குறித்து விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றி கழகம்' , காங்கிரஸ் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய மூன்று கட்சிகளும் இணைந்து ஒரு மெகா கூட்டணியை உருவாக்கினால், அது தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற பேச்சுகள் பரவலாக அடிபடுகின்றன.
 
இந்த நிலையில், இது போன்றதொரு 'ட்ரிபிள் அட்டாக்' கூட்டணி அமைந்தால், சுமார் 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாக ஒரு ரகசிய கருத்துக்கணிப்பு தகவல் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தை அதிர வைத்துள்ளது.
 
தற்போது திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸும், விசிகவும் தொகுதி பங்கீடு மற்றும் அதிகார பகிர்வு விவகாரங்களில் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், விஜய்யின் 'ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு' என்ற முழக்கம் அவர்களைத் தவெக பக்கம் ஈர்க்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. 
 
விஜய்யின் மக்கள் செல்வாக்கு, காங்கிரஸின் தேசிய முகவரி மற்றும் விசிகவின் வலுவான வாக்கு வங்கி ஆகிய மூன்றும் இணைந்தால், அது 50 ஆண்டுகால திராவிட கட்சிகளின் ஆதிக்கத்தை உடைக்கும் ஒரு சக்தியாக உருவெடுக்கும் என்று விமர்சகர்கள் கணிக்கின்றனர்.
 
ஒருவேளை இந்த ரகசியக் கருத்துக்கணிப்பு உண்மையாகி, இக்கூட்டணி அமைந்தால் நடுநிலை வாக்காளர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் வாக்குகள் ஒட்டுமொத்தமாக இவர்களின் பக்கம் சாயக்கூடும். இது திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக அமையும். 
 
Edited by Siva

பாஜக தலைமை மீது கோபம்?.. அதிருப்தி.. தேர்தல் பொறுப்பிலிருந்து அண்ணாமலை விலகியது ஏன்?!.

பாஜக தலைமை மீது கோபம்?.. அதிருப்தி.. தேர்தல் பொறுப்பிலிருந்து அண்ணாமலை விலகியது ஏன்?!.தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்துக்கொள்ள திமுகவும், ஆட்சியைப் பிடித்து விட வேண்டும் என்கிற முயற்சியில் அதிமுக- பாஜக கூட்டணியும் பல வியூகங்களை வகுத்து வருகின்றன.

தேர்தலில் போட்டியிட சொந்த மகளை கொன்ற கொடூர தந்தை!.. ஆந்திராவில் அதிர்ச்சி..

தேர்தலில் போட்டியிட சொந்த மகளை கொன்ற கொடூர தந்தை!.. ஆந்திராவில் அதிர்ச்சி..தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு தடையாக இருந்த தனது மகளை சொந்த தந்தையே கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

கண்ணடிப்பதும் ஃப்ளையிங் கிஸ் கொடுப்பதும் பாலியல் தொல்லை தான்.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

கண்ணடிப்பதும் ஃப்ளையிங் கிஸ் கொடுப்பதும் பாலியல் தொல்லை தான்.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!சாலையில் செல்லும் பெண்களை பார்த்து கண்ணடிப்பதோ அல்லது முத்தங்களை வீசுவதோ வெறும் கிண்டல் கிடையாது, அது பாலியல் தொல்லைதான் என சண்டிகர் நீதிமன்றம் அதிரடியான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

செல்போன் எண்ணை பிளாக் செய்த காதலன்.. வீடுதேடி சென்று கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த காதலி..!

செல்போன் எண்ணை பிளாக் செய்த காதலன்.. வீடுதேடி சென்று கத்தியால் குத்தி கொலை செய்த காதலி..!சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் காதலன் தனது செல்போன் எண்ணை பிளாக் செய்ததால் ஆத்திரமடைந்த காதலி அவரை நேரில் சென்று கத்தியால் குத்தி கொன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லாத வங்கி கணக்குகளிலிருந்து 8 ஆயிரம் கோடி வசூல்.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...

மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லாத வங்கி கணக்குகளிலிருந்து 8 ஆயிரம் கோடி வசூல்.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...இந்தியாவில் பெரும்பாலானோருக்கு வங்கி கணக்குகள் இருக்கிறது.. அதேநேரம் எல்லோரும் வங்கி கணக்குகளில் பணத்தை வைத்திருப்பதில்லை..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com