வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 5 பிப்ரவரி 2026 (10:11 IST)

தவெகவை காட்டி பேரம் பேசும் காங்கிரஸ், தேமுதிக, பாமக?!. அதிர்ச்சியில் திமுக!...

vijay stalin
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் கூட்டணி அமைப்பது, தொகுதி பங்கீடு பேசுவது, வேட்பாளர்களை நியமிப்பது என தேர்தல் வேலைகளில் வேகம் காட்டி வருகிறார்கள்.

முதலில் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம், அந்த வகையில் அதிமுக ஏற்கனவே பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்துவிட்டது. அந்த கட்சியில் அன்புமணி பாமக, டிடிவி தினகரனின் அமமுக உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இணைந்திருக்கின்றன..

திமுகவை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே அந்த கூட்டணியில் இருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், முஸ்லிம் லீக், விடுதலை சிறுத்தை போன்ற கட்சிகள் இந்த முறையும் கூட்டணி நீடிக்கும் என தெரிகிறது. காங்கிரஸ் இதுவரை எந்த முடிவையும் சொல்லவில்லை. ஏனெனெனில், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு, அதிக தொகுதிகள், உள்ளாட்சி தேர்தலில் 20 சதவீதம் என அண்ட கட்சி டிமாண்ட் வைக்கிறது. ஒருபக்கம் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் தனித்து போட்டியிடும் என தெரிகிறது. ஏனெனில் விஜயின் தவெகவுடன்  இதுவரை எந்த கட்சியும் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.

ஒருபக்கம் காங்கிரஸ், தேமுதிக, டாக்டர் ராமதாஸ் பாமக ஆகிய கட்சிகள் தொடர்ந்து திமுகவுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகின்றன. இந்த மூன்று கட்சிகளும் இதுவரை எந்த கூட்டணியிலும் இணையவில்லை.. இந்த மூன்று கட்சிகளுமே திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் போது ‘நாங்கள் கேட்பதை நீங்கள் கொடுக்கவில்லை என்றால் பரவாயில்லை.. நாங்கள் தவெக பக்கம் போவோம்’ என சொல்லி வருவதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.

இந்த கட்சிகள் தவெக பக்கம் போய் விடக்கூடாது என்பதில் திமுக தலைமை உறுதியாக இருக்கிறதாம். எனவே அந்த கட்சிகளிடம் தொடர்ந்து பேரம் பேசப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

விஜய்யுடன் தொலைபேசியில் பேசிவிட்டாரா பிரியங்கா காந்தி? தவெக- காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியா?

விஜய்யுடன் தொலைபேசியில் பேசிவிட்டாரா பிரியங்கா காந்தி? தவெக- காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியா?தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய அதிரடி திருப்பத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி ஆகிய இருவருக்கும் இடையே தொலைபேசி வாயிலாக உரையாடல் நடந்ததாக வெளியாகி வரும் தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

விஜய் இன்னும் நடிகர், டான்சர் தான்.. குஷ்பு கடும் விமர்சனம்..!

விஜய் இன்னும் நடிகர், டான்சர் தான்.. குஷ்பு கடும் விமர்சனம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாட்டில் நடிகர் விஜய் பேசிய விமர்சனங்களுக்கு பாஜக தரப்பிலிருந்து காரசாரமான பதிலடிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த பாஜக மூத்த நிர்வாகியும் நடிகையுமான குஷ்பு , விஜய்யின் அரசியல் பாணியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக கூட்டணிக்கு வருகிறதா தேமுதிக? 14 இடங்கள் என்ன தகவல்..!

அதிமுக கூட்டணிக்கு வருகிறதா தேமுதிக? 14 இடங்கள் என்ன தகவல்..!தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தேமுதிகவின் அரசியல் நகர்வுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதுவரை எந்த கூட்டணியிலும் அதிகாரப்பூர்வமாக இணையாமல் இருந்த தேமுதிக, தற்போது அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைவது ஏறக்குறைய உறுதியாகியுள்ளது.

விஜய்யை இன்னும் அடிக்கவே ஆரம்பிக்கவில்லை.. அண்ணாமலை ஆவேசம்..!

விஜய்யை இன்னும் அடிக்கவே ஆரம்பிக்கவில்லை.. அண்ணாமலை ஆவேசம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநில மாநாட்டில், திமுகவை மட்டுமின்றி அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணியையும் நடிகர் விஜய் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். விஜய்யும் அவரது கட்சியினரும் தொடர்ந்து விமர்சனங்களை முன்வைத்தால், தாமும் மிக மோசமாக பதிலடி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஒரு கோடியை தாண்டிய புற்றுநோய்.. சென்னையில் தான் மிக அதிகம்..

தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஒரு கோடியை தாண்டிய புற்றுநோய்.. சென்னையில் தான் மிக அதிகம்..தமிழகத்தில் புற்றுநோய் பாதிப்புகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் புதிதாக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது என்று சுகாதார துறையின் சமீபத்திய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

