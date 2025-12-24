எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நாம் சரியான பாடத்தை புகட்ட வேண்டும்: ஓபிஎஸ் ஆவேச பேச்சு..!
எதிர்வரும் தேர்தலில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சரியான பாடம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என அதிமுக உரிமை மீட்பு குழு தலைவர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நேற்று சென்னையில் நடைபெற்ற நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஆவேசமாக பேசிய அவர், எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச்செயலாளராக பதவி ஏற்ற பிறகு சந்தித்த 11 தேர்தல்களிலும் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார். இதனால் அவருக்கு மக்கள் மன்றத்தில் தக்க பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
அதிமுக மற்றும் பாஜக அங்கம் வகிக்கும் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைவதற்கு ஓ.பி.எஸ் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டும், இதுவரை அதற்கு பச்சைக்கொடி காட்டப்படாத நிலையில், அவர் தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமியை முழுமையாக எதிர்க்க தொடங்கியுள்ளார் என்பதை இந்த பேச்சு உறுதிப்படுத்துகிறது.
இதற்கிடையில், எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கும் வரை மீண்டும் அதிமுகவில் இணைய போவதில்லை என்று ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளரான வைத்திலிங்கமும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். ஓ.பி.எஸ் அணியினரின் இந்த அதிரடி நிலைப்பாடு அதிமுக தொண்டர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva