புதன், 24 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 டிசம்பர் 2025 (08:28 IST)

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நாம் சரியான பாடத்தை புகட்ட வேண்டும்: ஓபிஎஸ் ஆவேச பேச்சு..!

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நாம் சரியான பாடத்தை புகட்ட வேண்டும்: ஓபிஎஸ் ஆவேச பேச்சு..!
எதிர்வரும் தேர்தலில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சரியான பாடம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என அதிமுக உரிமை மீட்பு குழு தலைவர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
நேற்று சென்னையில் நடைபெற்ற நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஆவேசமாக பேசிய அவர், எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச்செயலாளராக பதவி ஏற்ற பிறகு சந்தித்த 11 தேர்தல்களிலும் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார். இதனால் அவருக்கு மக்கள் மன்றத்தில் தக்க பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
அதிமுக மற்றும் பாஜக அங்கம் வகிக்கும் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைவதற்கு ஓ.பி.எஸ் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டும், இதுவரை அதற்கு பச்சைக்கொடி காட்டப்படாத நிலையில், அவர் தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமியை முழுமையாக எதிர்க்க தொடங்கியுள்ளார் என்பதை இந்த பேச்சு உறுதிப்படுத்துகிறது. 
 
இதற்கிடையில், எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கும் வரை மீண்டும் அதிமுகவில் இணைய போவதில்லை என்று ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளரான வைத்திலிங்கமும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். ஓ.பி.எஸ் அணியினரின் இந்த அதிரடி நிலைப்பாடு அதிமுக தொண்டர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

திடீர் திருப்பம்!.. இறங்கி வந்த பழனிச்சாமி!.. அதிமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன்?!..

திடீர் திருப்பம்!.. இறங்கி வந்த பழனிச்சாமி!.. அதிமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன்?!..edappadi palanisamy, ttv dinakaran, admk, ops, ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன், எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அதிமுக கூட்டணி

ஊழல் நிறைந்த திமுக ஆட்சியை வீழ்த்துவோம்.. சென்னையில் பியூஷ் கோயல் பேட்டி..!

ஊழல் நிறைந்த திமுக ஆட்சியை வீழ்த்துவோம்.. சென்னையில் பியூஷ் கோயல் பேட்டி..!தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், இன்று சென்னையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலேயே எதிர்கொள்ள போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார்.

பெரியாரிஸம் இனி தமிழ்நாட்டில் எடுபடுமா? பாஜக எதிர்ப்பை மட்டுமே நம்பும் திமுக?

பெரியாரிஸம் இனி தமிழ்நாட்டில் எடுபடுமா? பாஜக எதிர்ப்பை மட்டுமே நம்பும் திமுக?தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கும் போதெல்லாம், திமுக தனது பிரதான ஆயுதமாக திராவிடத்தையும் பெரியாரையும் கையில் எடுப்பது ஒரு தொடர் உத்தியாகவே இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, பாஜகவின் சித்தாந்தத்தை எதிர்கொள்ள பெரியாரின் கொள்கைகள் தங்களுக்கு தேவை என்று திமுக வாதிட்டாலும், கட்சியின் நடைமுறையில் சமூக நீதி என்பது வெறும் பெயரளவிலேயே இருப்பதாகப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

விஜய்யால் திமுகவுக்க்கு 70 தொகுதிகள் தான் கிடைக்குமா? அதிர்ச்சி கருத்துக்கணிப்பு..!

விஜய்யால் திமுகவுக்க்கு 70 தொகுதிகள் தான் கிடைக்குமா? அதிர்ச்சி கருத்துக்கணிப்பு..!தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தனித்து போட்டியிடும் பட்சத்தில், சுமார் 25% வாக்குகளை பெற்று சில தொகுதிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்ய முடியும். இருப்பினும், இந்த தனிப்பயணம் திமுகவின் வாக்குகளை பிரித்து, மறைமுகமாக பல தொகுதிகளில் அதிமுகவின் வெற்றிக்கே வழிவகுக்கும் என அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

விஜய்யின் அரசியல் வருகை யாருக்கு நஷ்டம்? யாருக்கு லாபம்? அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

விஜய்யின் அரசியல் வருகை யாருக்கு நஷ்டம்? யாருக்கு லாபம்? அரசியல் விமர்சகர்கள்..!தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கம், ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்திய அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் திமுக தரப்பில் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் ரகசிய கருத்துக்கணிப்புகள், வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் கோடிட்டு காட்டுகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com