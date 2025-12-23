செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (10:25 IST)

இன்று பியூஷ் கோயல் தமிழ்நாடு வருகை.. என்.டி.ஏ கூட்டணி வலுப்படுமா?

தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான கூட்டணி வியூகங்களை வகுக்க இன்று சென்னை வருகிறார். சென்னை வந்திறங்கியதும், அவர் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் பிற முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் முதற்கட்ட ஆலோசனைகளை நடத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
அதிமுக - பாஜக கூட்டணி அமைந்து சுமார் 8 மாதங்கள் ஆகியும், இன்னும் தேர்தல் களத்தில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த வலுவான நிலை உருவாகவில்லை என்ற விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் இந்த வருகை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. கூட்டணியை வலுப்படுத்துவது, தொகுதி பங்கீடு மற்றும் தேர்தல் பணிகளை முடுக்கிவிடுவது போன்றவை குறித்து இந்த சந்திப்பில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
 
குறிப்பாக, தற்போதைய என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இருந்து பல்வேறு காரணங்களால் விலகி சென்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோரை மீண்டும் கூட்டணிக்குள் கொண்டு வருவதற்கான சமரச முயற்சிகளும் இந்த கூட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
 
அதேபோல், பாமக மற்றும் தேமுதிக போன்ற கட்சிகளையும் கூட்டணிக்குள் ஈர்த்து, ஒரு மெகா கூட்டணியை உருவாக்குவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளை பியூஷ் கோயல் தொடங்கி வைப்பார் என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
திமுகவின் பலமான கூட்டணியை எதிர்கொள்ள வேண்டுமானால், எதிர்க்கட்சிகள் சிதறாமல் ஓரணியில் திரள வேண்டும் என்பதில் பாஜக தலைமை உறுதியாக உள்ளது. பியூஷ் கோயலின் இந்த சென்னை பயணம், தமிழக அரசியல் களத்தில் புதிய கூட்டணி மாற்றங்களுக்கு வித்திடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

