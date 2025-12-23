செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (13:56 IST)

ஓபிஎஸ், டிடிவி கூட்டணிக்குள் வருகிறார்களா? பியூஷ் கோயல் - ஈபிஎஸ் சந்திப்பில் பரபரப்பு..!

ஓபிஎஸ், டிடிவி கூட்டணிக்குள் வருகிறார்களா? பியூஷ் கோயல் - ஈபிஎஸ் சந்திப்பில் பரபரப்பு..!
தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், இன்று சென்னை வருகை தந்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். சென்னையில் உள்ள தனியார் உணவகம் ஒன்றில் நடைபெற்று வரும் இந்த சந்திப்பு, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி வியூகங்களின் தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
முன்னதாக, பாஜக மாநில அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மையக்குழு கூட்டத்தில் பியூஷ் கோயல் பங்கேற்றார். அதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஈபிஎஸ் உடனான சந்திப்பில், அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவது, கூட்டணியை மேலும் பலப்படுத்துவது மற்றும் பிரிந்து சென்ற ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை ஒன்றிணைப்பது குறித்த முக்கிய ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் எல். முருகன் ஆகியோர் உடனிருக்க, நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில் அண்ணாமலை பங்கேற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரே நாளில் திமுக - காங்கிரஸ் மற்றும் அதிமுக - பாஜக தரப்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த உயர்மட்ட ஆலோசனைகள் தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
Edited by Mahendran

முதல்வர் ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்த ப. சிதம்பரம்.. என்ன காரணம்?

முதல்வர் ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்த ப. சிதம்பரம்.. என்ன காரணம்?தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை, மத்திய முன்னாள் அமைச்சர் ப. சிதம்பரம் இன்று சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். சுமார் 10 நிமிடங்கள் வரை நீடித்த இந்த சந்திப்பு, தமிழகத்தின் தற்போதைய அரசியல் சூழலில் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

எங்களுக்கெல்லாம் பதவி இல்லையா?!.. படையெடுக்கும் தவெக நிர்வாகிகள்!. பனையூரில் பரபரப்பு!...

எங்களுக்கெல்லாம் பதவி இல்லையா?!.. படையெடுக்கும் தவெக நிர்வாகிகள்!. பனையூரில் பரபரப்பு!...நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கி அக்கட்சியின் தலைவராக மாறினார்.

நாட்டை அவமதிக்கும் கலையில் ராகுல் காந்தி கைதேர்ந்தவர்.. பாஜக விமர்சனம்

நாட்டை அவமதிக்கும் கலையில் ராகுல் காந்தி கைதேர்ந்தவர்.. பாஜக விமர்சனம்மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஜெர்மனியில் ஆற்றிய உரைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. பெர்லினில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய ராகுல் காந்தி, இந்தியாவில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை போன்ற தன்னாட்சி அமைப்புகளை பாஜக அரசு தனது அரசியல் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துவதாக குற்றம்சாட்டினார்.

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மிகப்பெரிய அளவில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளது: மம்தா பானர்ஜி

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மிகப்பெரிய அளவில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளது: மம்தா பானர்ஜிமேற்கு வங்கத்தில் அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மிகப்பெரிய அளவில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளதாக மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

வழக்கம்போல் வெளிநாட்டுக்கு சென்று மத்திய அரசை குறை கூறிய ராகுல் காந்தி.. ஜெர்மனியில் என்ன சொன்னார்?

வழக்கம்போல் வெளிநாட்டுக்கு சென்று மத்திய அரசை குறை கூறிய ராகுல் காந்தி.. ஜெர்மனியில் என்ன சொன்னார்?ஜெர்மனிக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை பாஜக அரசு அரசியல் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துவதாக கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். பெர்லினில் உள்ள ஹெர்டி பள்ளியில் மாணவர்களிடையே உரையாற்றிய அவர், அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ ஆகிய அமைப்புகள் தன்னாட்சி அதிகாரத்தை இழந்துவிட்டதாக குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com