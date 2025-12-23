ஓபிஎஸ், டிடிவி கூட்டணிக்குள் வருகிறார்களா? பியூஷ் கோயல் - ஈபிஎஸ் சந்திப்பில் பரபரப்பு..!
தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், இன்று சென்னை வருகை தந்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். சென்னையில் உள்ள தனியார் உணவகம் ஒன்றில் நடைபெற்று வரும் இந்த சந்திப்பு, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி வியூகங்களின் தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, பாஜக மாநில அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மையக்குழு கூட்டத்தில் பியூஷ் கோயல் பங்கேற்றார். அதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஈபிஎஸ் உடனான சந்திப்பில், அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவது, கூட்டணியை மேலும் பலப்படுத்துவது மற்றும் பிரிந்து சென்ற ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை ஒன்றிணைப்பது குறித்த முக்கிய ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் எல். முருகன் ஆகியோர் உடனிருக்க, நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில் அண்ணாமலை பங்கேற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரே நாளில் திமுக - காங்கிரஸ் மற்றும் அதிமுக - பாஜக தரப்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த உயர்மட்ட ஆலோசனைகள் தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Edited by Mahendran