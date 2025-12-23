செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (19:37 IST)

திடீர் திருப்பம்!.. இறங்கி வந்த பழனிச்சாமி!.. அதிமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன்?!..

எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரான போதே டிடிவி தினகரன், சசிகலா குரூப்பை ஒதுக்கி வைத்தார். அதன்பின் ஓ. பன்னீர் செல்வத்தையும் கட்சியிலிருந்து நீக்கி அதிமுகவிலிருந்து வெளியே அனுப்பினார். தற்போது ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தனியாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள் இதில் ஓபிஎஸ் தனிக்கட்சியை துவங்கவில்லை என்றாலும் டிடிவி தினகரன் அமமுக என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி நடத்தி வருகிறார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ள பாஜக அரசு குறிப்பிட்ட தென் மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சாதியினரின் ஓட்டுக்களை வாங்குவதற்கு ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரனின் ஆதரவு தேவை என நினைக்கிறது. ஆனால் அவர்களை கட்சியில் சேர்க்க முடியாது என என்பதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உறுதியாக இருக்கிறது. அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என பேசியதால் செங்கோட்டையனையும் கட்சியிலிருந்து நீக்கினார் பழனிச்சாமி.

ஆனால் தற்போது அதில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் இன்று சென்னை வந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அதில் ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோருக்கு சில தொகுதிகளை ஒதுக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒத்துக் கொண்டார் என செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவுக்கு 170 தொகுதிகள், பாஜக 23 தொகுதிகள், பாமக 23, தேமுதிக 6, அமமுக 6, ஓபிஎஸ் 3, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் 3 என தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியே கசிந்துள்ளது. அதேநேரம் இந்த செய்தியை அதிமுக தரப்பு இன்னமும் உறுதி செய்யவில்லை. அதேநேரம், ஓபிஎஸ், தினகரன் ஆகியோருக்கு தொகுதிகளை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் இது தேர்தல் கூட்டணியாக மட்டுமே பார்க்கப்படும்.. அவர்களை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்க்க வாய்ப்பில்லை என அதிமுகவினர் சொல்லி வருகிறார்கள்.

ஊழல் நிறைந்த திமுக ஆட்சியை வீழ்த்துவோம்.. சென்னையில் பியூஷ் கோயல் பேட்டி..!

ஊழல் நிறைந்த திமுக ஆட்சியை வீழ்த்துவோம்.. சென்னையில் பியூஷ் கோயல் பேட்டி..!தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், இன்று சென்னையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலை எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலேயே எதிர்கொள்ள போவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார்.

பெரியாரிஸம் இனி தமிழ்நாட்டில் எடுபடுமா? பாஜக எதிர்ப்பை மட்டுமே நம்பும் திமுக?

பெரியாரிஸம் இனி தமிழ்நாட்டில் எடுபடுமா? பாஜக எதிர்ப்பை மட்டுமே நம்பும் திமுக?தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கும் போதெல்லாம், திமுக தனது பிரதான ஆயுதமாக திராவிடத்தையும் பெரியாரையும் கையில் எடுப்பது ஒரு தொடர் உத்தியாகவே இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, பாஜகவின் சித்தாந்தத்தை எதிர்கொள்ள பெரியாரின் கொள்கைகள் தங்களுக்கு தேவை என்று திமுக வாதிட்டாலும், கட்சியின் நடைமுறையில் சமூக நீதி என்பது வெறும் பெயரளவிலேயே இருப்பதாகப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

விஜய்யால் திமுகவுக்க்கு 70 தொகுதிகள் தான் கிடைக்குமா? அதிர்ச்சி கருத்துக்கணிப்பு..!

விஜய்யால் திமுகவுக்க்கு 70 தொகுதிகள் தான் கிடைக்குமா? அதிர்ச்சி கருத்துக்கணிப்பு..!தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தனித்து போட்டியிடும் பட்சத்தில், சுமார் 25% வாக்குகளை பெற்று சில தொகுதிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்ய முடியும். இருப்பினும், இந்த தனிப்பயணம் திமுகவின் வாக்குகளை பிரித்து, மறைமுகமாக பல தொகுதிகளில் அதிமுகவின் வெற்றிக்கே வழிவகுக்கும் என அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

விஜய்யின் அரசியல் வருகை யாருக்கு நஷ்டம்? யாருக்கு லாபம்? அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

விஜய்யின் அரசியல் வருகை யாருக்கு நஷ்டம்? யாருக்கு லாபம்? அரசியல் விமர்சகர்கள்..!தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கம், ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்திய அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் திமுக தரப்பில் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் ரகசிய கருத்துக்கணிப்புகள், வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் கோடிட்டு காட்டுகின்றன.

விஜய் காரை திடீரென மறித்த பெண்ணை சமாதானப்படுத்திய நிர்வாகிகள். என்ன நடந்தது?

விஜய் காரை திடீரென மறித்த பெண்ணை சமாதானப்படுத்திய நிர்வாகிகள். என்ன நடந்தது?சென்னை பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. கட்சித் தலைவர் விஜய்யின் காரை மறித்து அக்கட்சியின் பெண் நிர்வாகி ஒருவர் தனது ஆதரவாளர்களுடன் திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

