வியாழன், 22 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (12:13 IST)

கூட்டணிக்கு வந்தா ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு!.. விஜய் சொல்லி ஒரு வருஷம் ஆச்சி!...

vijay
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியலுக்கு வந்தார். அதை சினிமா உலகில் இருக்கும் பலருமே எதிர்பார்க்கவில்லை. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநாடு விக்கிரவாண்டியில் நடந்த போது அந்த மேடையில் ஆவேசமாக பேசிய விஜய் எங்களுடன் கூட்டணி வைப்பவர்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என அறிவித்தார்.

தமிழகத்தை 50 வருடங்களுக்கு மேல் ஆண்டு வரும் அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகள் கூட இதுவரை அப்படி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டதில்லை. எனவே அப்படி அறிவித்தால் வழக்கமாக அதிமுக மற்றும் திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்கும் கட்சிகள் தன்னுடைய கட்சிக்கு வரும் என எதிர்பார்த்தார் விஜய்.

ஆனால் அவர் அப்படி அறிவித்தும் இதுவரை எந்த கட்சியும் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க செல்லவில்லை. சரியாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் விஜய் அப்படி அறிவித்து ஒரு வருடம், 3 மாதங்கள், 26 நாட்கள் முடிந்துவிட்டது. பாஜக, அன்புமணி, பாமக, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி, டிடிவி தினகரனின் அமமுக உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் அதிமுக பக்கம் சென்று விட்டன. தேமுதிகவும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையும் எனத்தெரிகிறது. திமுக வழக்கம் போல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லிம் லீக், விடுதலை சிறுத்தை போன்ற கட்சிகள் திமுக பக்கம் செல்லும் எனத் தெரிகிறது.

எனவே ஒருபக்கம் ஜனநாயகன் படம் வெளியாகவில்லை.. ஒருபக்கம் சிபிஐ விசாரணையிலும் விஜய் சிக்கியிருக்கிறார். அதேநேரம் இதையெல்லாம் தாண்டி விஜய் மீண்டு வருவார் என்கிறார்கள் தவெகவினர். ஆனாலும் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தனித்து போட்டியிடுவார் என சொல்வதைவிட தனித்து விடுவார் என்றுதான் அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள்.. அரசியலில் விஜய் போட்ட கணக்கு நடக்குமா? இல்லையா? என்பது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தெரிந்துவிடும்.

கேரளா சம்பவம்!. வீடியோ போட்ட பொண்ணுக்கு 10 வருட சிறை தண்டனை?....

கேரளா சம்பவம்!. வீடியோ போட்ட பொண்ணுக்கு 10 வருட சிறை தண்டனை?....கேரளாவில் கோழிக்கோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் தீபக்(42).

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் சரிவு.. சென்னையில் 1 சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் சரிவு.. சென்னையில் 1 சவரன் எவ்வளவு?தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக அதிரடியாக உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று சற்று சரிவை கண்டுள்ளது.

ஜனவரி 26 முதல் 10 நாள் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமா? எந்தெந்த நாட்களில் எந்தெந்த ஊர்? விஜய் பயணமா?

ஜனவரி 26 முதல் 10 நாள் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமா? எந்தெந்த நாட்களில் எந்தெந்த ஊர்? விஜய் பயணமா?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் உத்தரவின்படி, அக்கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ மாநிலம் தழுவிய தேர்தல் பிரச்சார பயணம் வரும் ஜனவரி 26-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் அதிமுக, பாஜக, பாமக, ஜான் பாண்டியன், பாரிவேந்தர், ஏசி சண்முகம், ஜிகே வாசன்.. தேமுதிக வந்துவிட்டால் ஆட்சி நிச்சயம்..!

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் அதிமுக, பாஜக, பாமக, ஜான் பாண்டியன், பாரிவேந்தர், ஏசி சண்முகம், ஜிகே வாசன்.. தேமுதிக வந்துவிட்டால் ஆட்சி நிச்சயம்..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி ஒரு பிரம்மாண்டமான மாற்றத்தை கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு பெரும் துருவங்கள் ஒன்றிணைந்திருப்பது ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது. இவர்களுடன் பாமக, ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம், பாரிவேந்தரின் ஐஜேகே, ஏ.சி. சண்முகத்தின் புதிய நீதிக் கட்சி மற்றும் ஜி.கே. வாசனின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் என ஒரு மெகா கூட்டணி உருவெடுத்துள்ளது.

ஒரு எம்.எல்.ஏ கூட இல்லாத கட்சிக்கு எதுக்கு ராஜ்ய சபா சீட்? ஒரு கட்சி இன்னொரு கட்சிக்கு ராஜ்யசபா சீட் தரக்கூடாதுன்னு சட்டம் வரணும்..!

ஒரு எம்.எல்.ஏ கூட இல்லாத கட்சிக்கு எதுக்கு ராஜ்ய சபா சீட்? ஒரு கட்சி இன்னொரு கட்சிக்கு ராஜ்யசபா சீட் தரக்கூடாதுன்னு சட்டம் வரணும்..!இந்திய ஜனநாயகத்தில் மாநிலங்களவை என்பது மாநிலங்களின் உரிமைகளை பிரதிபலிக்கும் மிக உயரிய இடமாகும். ஆனால், சமீபகாலமாக தமிழக அரசியல் களத்தில் ஒரு எம்.எல்.ஏ. கூட இல்லாத கட்சிகளுக்கு, பெரிய கட்சிகள் தங்களின் கோட்டாவில் இருந்து ராஜ்யசபா இடங்களை 'தானமாக' வழங்குவது ஒரு வழக்கமாக மாறிவிட்டது. இது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை மாண்புகளுக்கே எதிரானது என்ற விமர்சனம் வலுவாக எழுந்துள்ளது.

