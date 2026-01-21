புதன், 21 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 21 ஜனவரி 2026 (17:54 IST)

தவெகவுக்கு என்ன சின்னம் கிடைக்கும்?!.. லிஸ்ட்டில் இருக்கும் சின்னங்கள் என்னென்ன?!...

vijay
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை குறிவைத்திருக்கிறார். தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதே அவரின் நோக்கமாக இருக்கிறது. அதேநேரம் இப்போது அவரை அவர் எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்கவில்லை.

அரசியல் கட்சி துவங்கியதுமே தங்களுடன் கூட்டணிக்கு வரும் கட்சிகளுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் என அறிவித்தார் விஜய். ஆனால் அப்படி சொல்லியும் இப்போது வரை எந்த கட்சியும் தவெக பக்கம் செல்லவில்லை. தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் எல்லா கட்சிகளும் திமுக மற்றும் அதிமுக என்ற இரு கட்சிகளிலும் கூட்டணி அமைத்துவிட்டன. எனவே,
வருகிற  சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக, திமுக, நாம் தமிழர், தவெக என நான்கு முனை போட்டிகள் நடைபெறும் எனத் தெரிகிறது.

விஜய் ஏற்கனவே ஜனநாயகன் பட பிரச்சனை மற்றும் சிபிஐ விசாரணை என பல சிக்கல்களை சந்தித்து வரும் நிலையில் தவெகவுக்கு வருகின்ற தேர்தலில் போட்டியிட பொதுச்சின்னம் கிடைக்குமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு தவெகவினர் மத்தியில் எழுந்திருக்கிறது. அதேநேரம் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சியாக உள்ள தவெக தேர்தல் ஆணைய விதிகளை பின்பற்றி ஆவணங்கலை தாக்கல் செய்திருப்பதால் அந்த கட்சிக்கு பொதுச் சின்னம் கிடைக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஏற்கனவே ஆட்டோ, கிரிக்கெட் பேட், விசில் உள்ளிட்ட 10 சின்னங்களை கொடுத்து அதில் ஏதேனும் ஒன்றை தங்களுக்கு ஒதுக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது. அனேகமாக அதில் ஒரு சின்னம் தேர்தலுக்கு முன்பே தவெகவுக்கு ஒதுக்கப்படலாம் என செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.

கேரளாவை உலுக்கிய வீடியோ!.. தற்கொலைக்கு காரணமான பெண் கைது!..

கேரளாவை உலுக்கிய வீடியோ!.. தற்கொலைக்கு காரணமான பெண் கைது!..கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு பகுதியில் வசித்து வந்தவர் தீபக். இவர் ஒரு ஜவுளி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார்.

விமானம் தரையிறங்கும்போது ஓடுதளத்தில் தனியாக கழன்று விழுந்த சக்கரம்.. 178 பயணிகள் கதி என்ன?

விமானம் தரையிறங்கும்போது ஓடுதளத்தில் தனியாக கழன்று விழுந்த சக்கரம்.. 178 பயணிகள் கதி என்ன?சிகாகோவின் ஓ'ஹேர் விமான நிலையத்திலிருந்து ஆர்லாண்டோவிற்கு 178 பயணிகளுடன் பயணித்த யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் UA2323, தரையிறங்கும் போது ஒரு பெரிய விபத்திலிருந்து நூலிழையில் தப்பியது.

எல்.ஐ.சி பெண் ஊழியர் அலுவலகத்தில் உயிரோடு எரித்து கொலை.. விபத்து போல் நாடகமாடியது அம்பலம்..!

எல்.ஐ.சி பெண் ஊழியர் அலுவலகத்தில் உயிரோடு எரித்து கொலை.. விபத்து போல் நாடகமாடியது அம்பலம்..!மதுரை மேலப் பெருமாள் மேஸ்திரி வீதியில் உள்ள எல்ஐசி அலுவலகத்தில் கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 54 வயதான உயர் அதிகாரி கல்யாணி நம்பி உயிரிழந்தார். ஆரம்பத்தில் இது ஏசி ஷார்ட் சர்க்யூட் காரணமாக ஏற்பட்ட விபத்து என்று கருதப்பட்டது. ஆனால், இது விபத்து அல்ல, ஒரு திட்டமிட்ட கொலை என்பதை தமிழக காவல்துறை தற்போது கண்டுபிடித்துள்ளது. இது தொடர்பாக அதே அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் உதவி நிர்வாக அதிகாரியான டி. ராம் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

உடல் எடையை குறைக்க மதுரை கல்லூரி மாணவி சாப்பிட்ட மருந்து.. அடுத்த நாளே பரிதாப பலி..!

உடல் எடையை குறைக்க மதுரை கல்லூரி மாணவி சாப்பிட்ட மருந்து.. அடுத்த நாளே பரிதாப பலி..!உடல் எடையைக் குறைக்க யூடியூப் வீடியோவை பார்த்து 'வெண்காரம்' உட்கொண்ட 19 வயது கல்லூரி மாணவி கலைஅரசி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் மட்டுமில்ல!.. அந்த விஷயத்தையும் நோண்டிய சிபிஐ!.. என்னமோ நடக்குது!..

கரூர் மட்டுமில்ல!.. அந்த விஷயத்தையும் நோண்டிய சிபிஐ!.. என்னமோ நடக்குது!..தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த சில நாட்களாகவே கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையில் கலந்து கொண்டு வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com