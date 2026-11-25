டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு 8 மணி நேரம் வேலை.. வார விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு...
டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்களுக்கான பணிச்சீரமைப்பு மற்றும் நலத்திட்டங்களை டிசம்பர் 1, முதல் அமல்படுத்த நிர்வாக இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இனி பணியாளர்களுக்கு 8 மணி நேர வேலை மட்டுமே இருக்கும்; காலை 10 முதல் இரவு 10 மணி வரை செயல்படும் கடைகளில் மூன்று ஷிப்ட் முறையில் பணி அமர்த்தப்படுவர். மேற்பார்வையாளர்களுக்கும் 8 மணி நேர வேலை வரம்பு பொருந்தும்.
ஒவ்வொரு பணியாளருக்கும் வாரத்தில் ஒரு நாள் கட்டாய விடுமுறை மற்றும் மாதத்திற்கு 2 நாட்கள் சம்பளத்துடன் கூடிய தற்செயல் விடுப்பு வழங்கப்படும். மேலும் மாதத்திற்கு 2 மணி நேர அனுமதியும் உண்டு. விடுப்புகள் மற்றும் பிற கோரிக்கைகளுக்கு கை கருவி மூலம் ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பொங்கல், தீபாவளி பண்டிகைகளுக்கு தலா ரூ.10,000 முன்பணம் வழங்கப்படும்; இது 10 மாத தவணைகளில் பிடித்தம் செய்யப்படும். மருத்துவ செலவுத்தொகைக்கும் கை கருவி மூலம் விண்ணப்பித்துப் பெறலாம். குழு காப்பீடு, வருங்கால வைப்பு நிதி உள்ளிட்ட சலுகைகளும் தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.