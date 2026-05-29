  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Silencing the Critics: Why CM Vijay Chooses Action Over Media Interviews
Written By
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (08:56 IST)

விஜய்யை கேலி செய்யாத ஊடகம் மிக குறைவு.. விஜய்யை இழிவுபடுத்தாத பத்திரிகையாளர்களே இல்லை.. இந்த லட்சணத்தில் எப்படி பேட்டி கொடுப்பார்?

தமிழ்நாடு
Publish: Fri, 29 May 2026 (08:53 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (08:56 IST)
google-news
தமிழக அரசியல் மற்றும் ஊடக வரலாற்றில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அளவிற்கு தொடர்ச்சியான விமர்சனங்களையும் கேலிகளையும் சந்தித்த ஒரு தலைவர் மிகக் குறைவு என்றே கூறலாம். அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பிருந்தே, அவர் எடுத்த ஒவ்வொரு முடிவையும் கேலி செய்யாத ஊடகங்களோ, அவரை இழிவுபடுத்தி பேசாத பத்திரிகையாளர்களோ தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்குச் சூழ்நிலை நிலவியது. 
 
ஒரு கட்சியின் தலைவராகவும், தற்போது மக்களின் பேராதரவோடு முதலமைச்சராகவும் உயர்ந்த பிறகும் கூட, சில ஊடகங்கள் நடுநிலை தவறித் திட்டமிட்ட அவதூறுகளைப் பரப்புவதை நிறுத்தவில்லை.
 
இந்த லட்சணத்தில், தன் மீது எப்போதும் வன்மத்தைக் கக்கும் ஊடகங்களுக்கு அவர் எப்படிப் பேட்டி கொடுப்பார் என்ற கேள்வி தவெக தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுவது நியாயமானதே. 
 
அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு, கேட்கும் கேள்விகளிலேயே சதிவலை பின்னத் துடிக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்குப் பேட்டி அளித்துத் தன் நேரத்தை வீணடிப்பதைக் காட்டிலும், மக்களுக்கான பணிகளில் கவனம் செலுத்துவதே சிறந்தது என அவர் கருதுகிறார். 
 
வார்த்தைகளால் தன்னை நிரூபிப்பதை விட, தன் தூய்மையான நிர்வாகம் மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகள் மூலம் விமர்சகர்களின் வாய்களை அடைப்பதே முதல்வர் விஜய்யின் தனித்துவமான பாணியாகும்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

15 வருடங்களுக்கு பின் வீட்டை மாற்றிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி!.. பின்னணி என்ன?..

15 வருடங்களுக்கு பின் வீட்டை மாற்றிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி!.. பின்னணி என்ன?..ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் சசிகலாவின் தயவால் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

இது விளம்பர அரசு அல்ல.. செய்து காட்டும் அரசு.. மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் புதிய புரோஜக்ட்.. 1500 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்...!

இது விளம்பர அரசு அல்ல.. செய்து காட்டும் அரசு.. மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் புதிய புரோஜக்ட்.. 1500 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்...!தமிழகத்தின் தொழில் துறை வளர்ச்சிக்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் வகையில், முன்னணி வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான மஹிந்திரா தனது புதிய முதலீட்டு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டு ஏமாற்றும் அரசு அல்ல தவெக அரசு.. உண்மையான தொழிற்சாலைகள் அமைவதை வைத்தே மதிப்பீடு.. அமைச்சர் கீர்த்தனா

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டு ஏமாற்றும் அரசு அல்ல தவெக அரசு.. உண்மையான தொழிற்சாலைகள் அமைவதை வைத்தே மதிப்பீடு.. அமைச்சர் கீர்த்தனாதமிழகத்தின் தொழில் துறை சார்ந்த நிர்வாக குளறுபடிகளை சாடி, புதிய அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா.

விஜய்யை கேலி செய்யாத ஊடகம் மிக குறைவு.. விஜய்யை இழிவுபடுத்தாத பத்திரிகையாளர்களே இல்லை.. இந்த லட்சணத்தில் எப்படி பேட்டி கொடுப்பார்?

விஜய்யை கேலி செய்யாத ஊடகம் மிக குறைவு.. விஜய்யை இழிவுபடுத்தாத பத்திரிகையாளர்களே இல்லை.. இந்த லட்சணத்தில் எப்படி பேட்டி கொடுப்பார்?தமிழக அரசியல் மற்றும் ஊடக வரலாற்றில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அளவிற்கு தொடர்ச்சியான விமர்சனங்களையும் கேலிகளையும் சந்தித்த ஒரு தலைவர் மிகக் குறைவு என்றே கூறலாம். அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பிருந்தே, அவர் எடுத்த ஒவ்வொரு முடிவையும் கேலி செய்யாத ஊடகங்களோ, அவரை இழிவுபடுத்தி பேசாத பத்திரிகையாளர்களோ தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்குச் சூழ்நிலை நிலவியது.

51 லட்சம் செலவு செய்து சுரங்கப்பாதை அமைத்தார்களா திமுக அரசு ? வெறும் குழியை தோண்டிவிட்டு பணம் ஸ்வாகாவா?

51 லட்சம் செலவு செய்து சுரங்கப்பாதை அமைத்தார்களா திமுக அரசு ? வெறும் குழியை தோண்டிவிட்டு பணம் ஸ்வாகாவா?தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த முந்தைய திமுக அரசின் நிர்வாகச் சீர்கேடுகளும், மக்கள் பணத்தைச் சூறையாடிய ஊழல் முறேகடுகளும் நாளுக்கு நாள் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் வெளிச்சத்திற்கு வந்த வண்ணம் உள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் சுரங்கப்பாதை அமைப்பதற்காக சுமார் 51 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அது முழுமையாக செலவிடப்பட்டதாக கணக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், களத்தில் ஆய்வு செய்து பார்த்த பொதுமக்களுக்கும் சமூக ஆர்வலர்களுக்கும் ஏமாற்றமும் அதிர்ச்சியுமே மிஞ்சியுள்ளது.