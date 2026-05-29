  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. kerala man resuced from saudi arabia
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (12:24 IST)

மரண தண்டனையை தடுத்து நிறுத்திய மனித நேயம்!.. கேரள நபர் மீட்பு!...

Publish: Fri, 29 May 2026 (12:24 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (12:26 IST)
சவுதியில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருவரை கேரள மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து காப்பாற்றிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அப்துல் ரஹீம் என்பவர் கடந்த 2026ம் வருடம் அவர் சவுதி அரேபியாவுக்கு வேலைக்காக சென்றிருக்கிறார். ஒரு மாற்றுத்திறனாளி சிறுவனை கவனித்துக் கொள்ளும் வேலை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர் பணியில் இருந்த போது அந்த சிறுவன் உயிரிழந்ததால் பலி அப்துல் ரஹீம் மீது விழுந்தது. இதனால், அவருக்கு சவுதி நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்தது..

தான் இந்த தவறும் செய்யவில்லை என அப்துல் ரஹீம் கூறியதால் சிறுவனின் குடும்பத்தினர் தங்களுக்கு 34 ரூபாய் இழப்பீடு கொடுத்தால் அவரை மன்னிப்பதாக கூறினார்கள். இதையடுத்து கேரள தொழிலதிபர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் என்று பொதுமக்கள் என பலரிடமும் சமூக வலைதளம் மூலம் 34 கோடி ரூபாய் திரட்டப்பட்டது.

அதன்பின், அந்த பணம் மகனை இழந்த குடும்பத்தினருக்கு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் மூலம் வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து அப்துலை மன்னிப்பதாக அவர்கள் அறிவித்தனர். இதையடுத்து அப்துலுக்கு மரண தண்டனை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து கடந்த 20 வருடங்களாக சிறையில் இருந்த அப்துல் ரஹீம் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

நேற்று அவர் கோழிக்கோடு விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கினார். அவரை பொதுமக்கள் பலரும் நேரில் சென்று உற்சாகமாக வரவேற்றனர். அதன்பின் தன் வீட்டுக்கு சென்ற ரஹீம் தனது தாயை கட்டிப்பிடித்து கதறி அழுதார். இது தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

திமுக ஆட்சியின் அவலங்களில் ஒன்று.. முதலைமச்சர் சம்பளம் : ரூ.2,05,000.. Factcheck head சம்பளம் : ரூ.3,00,000.. ட்விட்டரில் பரவும் தகவல் உண்மையா?சமூக வலைத்தளங்களில் கடந்த முந்தைய திமுக அரசின் நிர்வாகச் சீர்கேடுகளும், மக்கள் பணத்தை வீணடித்த திட்டங்களும் நாளுக்கு நாள் கடுமையான விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போது ட்விட்டர் பயனாளி ஒருவர் வெளியிட்ட தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

காசு தனித்தனியா கொடுத்தீங்களே.. ஸ்டேட்டஸும் தனித்தனியா கொடுத்திருக்கலாம்ல்ல.. எல்லாம் காப்பி பேஸ்ட்..சமூக வலைத்தளங்களில் அரசியல் எதிரிகளால் பரப்பப்படும் போலியான அவதூறு பிரசாரங்கள் அப்பட்டமாக அம்பலமாகியுள்ளன.

வரதட்சணையை தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் தந்தை அடித்துக்கொலை!.. மருமகன் வெறிச்செயல்!..திருவள்ளூர் அருகே உள்ள மகளை வரதட்சனை கொடுமை செய்த மருமகனை தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் தந்தை அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இனிமே பேங்காக் போக விசா வேணும்!.. தாய்லாந்து அரசு அறிவிப்பால் அதிர்ச்சி!...உலகில் உல்லாசத்தை விரும்பும் பலரும் சுற்றுலாவுக்கு தாய்லாந்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். ஏனெனில் அங்கு அழகான இடங்கள், பொழுதே போக்குவதற்கு நிறைய கேளிக்கை விடுதிகளும் இருக்கின்றன.

சிறப்பு தரிசனத்துக்கு 4 ஆயிரம்!.. அமைச்சர் ரமேஷிடமே ஆட்டய போட்ட அர்ச்சகர்கள்!..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ ரமேஷ் அறநிலையத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.