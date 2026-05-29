  Mahindra to Expand Cheyyar R&D Center: Creating 1,500 New Jobs in Tamil Nadu
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (09:05 IST)

இது விளம்பர அரசு அல்ல.. செய்து காட்டும் அரசு.. மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் புதிய புரோஜக்ட்.. 1500 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்...!

Publish: Fri, 29 May 2026 (09:04 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (09:05 IST)
தமிழகத்தின் தொழில் துறை வளர்ச்சிக்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் வகையில், முன்னணி வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான மஹிந்திரா தனது புதிய முதலீட்டு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. 
 
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறில் அமைந்துள்ள தனது உலகத்தரம் வாய்ந்த சோதனை தளம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையத்தை மேலும் விரிவாக்கம் செய்ய அந்நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது. இந்த விரிவாக்க திட்டத்தின் மூலம், தமிழகத்தில் சுமார் 1,500 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகவுள்ளன, இது இப்பகுதி இளைஞர்களுக்கு ஒரு பெரும் நற்செய்தியாக அமைந்துள்ளது.
 
இந்த மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான முறையான அரசு அனுமதிகளை பெறும் பணிகளில் மஹிந்திரா நிறுவனம் தற்போது தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. ஏற்கனவே செய்யாறு பகுதியில் வாகன உற்பத்தி மற்றும் சோதனை சார்ந்த உள்கட்டமைப்புகள் வலுவாக உள்ள நிலையில், இந்த புதிய விரிவாக்கம் நவீனத் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய வாகன வடிவமைப்புகளை மேம்படுத்த பெரிதும் உதவும்.
 
தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளுக்கான தகுதியான சூழல் நிலவுவதை காட்டும் வகையில் இந்த முதலீடு அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம் வாகன உற்பத்தித் துறையின் முக்கிய மையமாக தமிழகம் தனது நிலையை மேலும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும் என்பதில் ஐயமில்லை.
 
 
