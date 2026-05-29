இது விளம்பர அரசு அல்ல.. செய்து காட்டும் அரசு.. மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் புதிய புரோஜக்ட்.. 1500 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்...!
தமிழகத்தின் தொழில் துறை வளர்ச்சிக்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் வகையில், முன்னணி வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான மஹிந்திரா தனது புதிய முதலீட்டு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறில் அமைந்துள்ள தனது உலகத்தரம் வாய்ந்த சோதனை தளம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையத்தை மேலும் விரிவாக்கம் செய்ய அந்நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது. இந்த விரிவாக்க திட்டத்தின் மூலம், தமிழகத்தில் சுமார் 1,500 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகவுள்ளன, இது இப்பகுதி இளைஞர்களுக்கு ஒரு பெரும் நற்செய்தியாக அமைந்துள்ளது.
இந்த மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான முறையான அரசு அனுமதிகளை பெறும் பணிகளில் மஹிந்திரா நிறுவனம் தற்போது தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. ஏற்கனவே செய்யாறு பகுதியில் வாகன உற்பத்தி மற்றும் சோதனை சார்ந்த உள்கட்டமைப்புகள் வலுவாக உள்ள நிலையில், இந்த புதிய விரிவாக்கம் நவீனத் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய வாகன வடிவமைப்புகளை மேம்படுத்த பெரிதும் உதவும்.
தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளுக்கான தகுதியான சூழல் நிலவுவதை காட்டும் வகையில் இந்த முதலீடு அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம் வாகன உற்பத்தித் துறையின் முக்கிய மையமாக தமிழகம் தனது நிலையை மேலும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும் என்பதில் ஐயமில்லை.
Edited by Siva
தமிழக அரசியல் மற்றும் ஊடக வரலாற்றில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அளவிற்கு தொடர்ச்சியான விமர்சனங்களையும் கேலிகளையும் சந்தித்த ஒரு தலைவர் மிகக் குறைவு என்றே கூறலாம். அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பிருந்தே, அவர் எடுத்த ஒவ்வொரு முடிவையும் கேலி செய்யாத ஊடகங்களோ, அவரை இழிவுபடுத்தி பேசாத பத்திரிகையாளர்களோ தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்குச் சூழ்நிலை நிலவியது.
தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த முந்தைய திமுக அரசின் நிர்வாகச் சீர்கேடுகளும், மக்கள் பணத்தைச் சூறையாடிய ஊழல் முறேகடுகளும் நாளுக்கு நாள் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் வெளிச்சத்திற்கு வந்த வண்ணம் உள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் சுரங்கப்பாதை அமைப்பதற்காக சுமார் 51 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அது முழுமையாக செலவிடப்பட்டதாக கணக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், களத்தில் ஆய்வு செய்து பார்த்த பொதுமக்களுக்கும் சமூக ஆர்வலர்களுக்கும் ஏமாற்றமும் அதிர்ச்சியுமே மிஞ்சியுள்ளது.