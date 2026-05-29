  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Global Recognition: Tamil Nadu Youth Wins Silver for India at Taipei Capital Cup 2026
Written By
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (11:43 IST)

தைவானில் பதக்கம் வாங்கிய சாதித்த தமிழக இளைஞர்கள்..இந்தியாவுக்கே பெருமை..!

தமிழ்நாடு
Publish: Fri, 29 May 2026 (11:41 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (11:43 IST)
google-news
தைவானின் தைபே நகரில் நடைபெற்ற "Taipei Capital Cup 2026 WorldSkills Competition" சர்வதேசத் திறன் போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற திறனாளர்கள் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளனர். 
 
உலகத் தரத்திலான இப்போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பில் பங்கேற்ற 5 திறமையாளர்களில் 3 பேர் நம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது ஒட்டுமொத்தத் தமிழர்களுக்கும் பெருமைக்குரிய விஷயமாகும். 
 
மென்பொருள் பயன்பாட்டு மேம்பாடு  பிரிவில் முகம்மது மஃபாஸ், டிஜிட்டல் கட்டுமானம் பிரிவில் சுரேஷ் குமார் மற்றும் மொபைல் செயலி மேம்பாடு பிரிவில் அர்ஜுன் ஆகியோர் தமிழகத்தின் சார்பில் கலந்துகொண்டனர்.
 
மூன்று நாட்களாக மிகக் கடுமையான சவால்களுடன் நடைபெற்ற இந்த உலகளாவிய போட்டியில், இந்திய அணி மொத்தம் 2 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளது. வண்ணம் தீட்டுதல் மற்றும் அலங்கரித்தல் பிரிவில் ஒரு வெள்ளிப் பதக்கமும், மொபைல் செயலி மேம்பாட்டுப் பிரிவில் ஒரு வெள்ளிப் பதக்கமும் நாட்டிற்கு கிடைத்துள்ளன. 
 
இதில் குறிப்பாக, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அர்ஜுன் அவர்கள் மொபைல் செயலி மேம்பாட்டுப் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கும், தமிழ்நாடு மண்ணிற்கும் உலக அரங்கில் பெரும் புகழைத் தேடித்தந்துள்ளார். மேலும், இந்திய அணியின் மற்ற மூன்று போட்டியாளர்கள் தங்களின் அசாத்திய திறமையால் "Merit Award" பெற்று நாட்டின் பெருமையை நிலைநாட்டியுள்ளனர். 
 
சர்வதேச அரங்கில் சாதனை படைத்து இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்த அனைத்துப் போட்டியாளர்களுக்கும், அவர்களுக்குப் உறுதுணையாக இருந்த பயிற்சியாளர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகள் குவிகின்றன.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

தைவானில் பதக்கம் வாங்கிய சாதித்த தமிழக இளைஞர்கள்..இந்தியாவுக்கே பெருமை..!

தைவானில் பதக்கம் வாங்கிய சாதித்த தமிழக இளைஞர்கள்..இந்தியாவுக்கே பெருமை..!தைவானின் தைபே நகரில் நடைபெற்ற "Taipei Capital Cup 2026 WorldSkills Competition" சர்வதேசத் திறன் போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற திறனாளர்கள் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளனர்.

திமுக ஆட்சியின் அவலங்களில் ஒன்று.. முதலைமச்சர் சம்பளம் : ரூ.2,05,000.. Factcheck head சம்பளம் : ரூ.3,00,000.. ட்விட்டரில் பரவும் தகவல் உண்மையா?

திமுக ஆட்சியின் அவலங்களில் ஒன்று.. முதலைமச்சர் சம்பளம் : ரூ.2,05,000.. Factcheck head சம்பளம் : ரூ.3,00,000.. ட்விட்டரில் பரவும் தகவல் உண்மையா?சமூக வலைத்தளங்களில் கடந்த முந்தைய திமுக அரசின் நிர்வாகச் சீர்கேடுகளும், மக்கள் பணத்தை வீணடித்த திட்டங்களும் நாளுக்கு நாள் கடுமையான விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போது ட்விட்டர் பயனாளி ஒருவர் வெளியிட்ட தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

காசு தனித்தனியா கொடுத்தீங்களே.. ஸ்டேட்டஸும் தனித்தனியா கொடுத்திருக்கலாம்ல்ல.. எல்லாம் காப்பி பேஸ்ட்..

காசு தனித்தனியா கொடுத்தீங்களே.. ஸ்டேட்டஸும் தனித்தனியா கொடுத்திருக்கலாம்ல்ல.. எல்லாம் காப்பி பேஸ்ட்..சமூக வலைத்தளங்களில் அரசியல் எதிரிகளால் பரப்பப்படும் போலியான அவதூறு பிரசாரங்கள் அப்பட்டமாக அம்பலமாகியுள்ளன.

வரதட்சணையை தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் தந்தை அடித்துக்கொலை!.. மருமகன் வெறிச்செயல்!..

வரதட்சணையை தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் தந்தை அடித்துக்கொலை!.. மருமகன் வெறிச்செயல்!..திருவள்ளூர் அருகே உள்ள மகளை வரதட்சனை கொடுமை செய்த மருமகனை தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் தந்தை அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இனிமே பேங்காக் போக விசா வேணும்!.. தாய்லாந்து அரசு அறிவிப்பால் அதிர்ச்சி!...

இனிமே பேங்காக் போக விசா வேணும்!.. தாய்லாந்து அரசு அறிவிப்பால் அதிர்ச்சி!...உலகில் உல்லாசத்தை விரும்பும் பலரும் சுற்றுலாவுக்கு தாய்லாந்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். ஏனெனில் அங்கு அழகான இடங்கள், பொழுதே போக்குவதற்கு நிறைய கேளிக்கை விடுதிகளும் இருக்கின்றன.