தைவானில் பதக்கம் வாங்கிய சாதித்த தமிழக இளைஞர்கள்..இந்தியாவுக்கே பெருமை..!
தைவானின் தைபே நகரில் நடைபெற்ற "Taipei Capital Cup 2026 WorldSkills Competition" சர்வதேசத் திறன் போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற திறனாளர்கள் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளனர்.
உலகத் தரத்திலான இப்போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பில் பங்கேற்ற 5 திறமையாளர்களில் 3 பேர் நம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது ஒட்டுமொத்தத் தமிழர்களுக்கும் பெருமைக்குரிய விஷயமாகும்.
மென்பொருள் பயன்பாட்டு மேம்பாடு பிரிவில் முகம்மது மஃபாஸ், டிஜிட்டல் கட்டுமானம் பிரிவில் சுரேஷ் குமார் மற்றும் மொபைல் செயலி மேம்பாடு பிரிவில் அர்ஜுன் ஆகியோர் தமிழகத்தின் சார்பில் கலந்துகொண்டனர்.
மூன்று நாட்களாக மிகக் கடுமையான சவால்களுடன் நடைபெற்ற இந்த உலகளாவிய போட்டியில், இந்திய அணி மொத்தம் 2 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளது. வண்ணம் தீட்டுதல் மற்றும் அலங்கரித்தல் பிரிவில் ஒரு வெள்ளிப் பதக்கமும், மொபைல் செயலி மேம்பாட்டுப் பிரிவில் ஒரு வெள்ளிப் பதக்கமும் நாட்டிற்கு கிடைத்துள்ளன.
இதில் குறிப்பாக, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த அர்ஜுன் அவர்கள் மொபைல் செயலி மேம்பாட்டுப் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கும், தமிழ்நாடு மண்ணிற்கும் உலக அரங்கில் பெரும் புகழைத் தேடித்தந்துள்ளார். மேலும், இந்திய அணியின் மற்ற மூன்று போட்டியாளர்கள் தங்களின் அசாத்திய திறமையால் "Merit Award" பெற்று நாட்டின் பெருமையை நிலைநாட்டியுள்ளனர்.
சர்வதேச அரங்கில் சாதனை படைத்து இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்த அனைத்துப் போட்டியாளர்களுக்கும், அவர்களுக்குப் உறுதுணையாக இருந்த பயிற்சியாளர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகள் குவிகின்றன.
Edited by Siva