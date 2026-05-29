  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. The Era of Mere Announcements is Over: Minister Keerthana Orders Strict Audit of All SIPCOTs in Tamil Nadu
Written By
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (09:00 IST)

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டு ஏமாற்றும் அரசு அல்ல தவெக அரசு.. உண்மையான தொழிற்சாலைகள் அமைவதை வைத்தே மதிப்பீடு.. அமைச்சர் கீர்த்தனா

keerthana
Publish: Fri, 29 May 2026 (08:59 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (09:00 IST)
google-news
தமிழகத்தின் தொழில் துறை சார்ந்த நிர்வாக குளறுபடிகளை சாடி, புதிய அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா. 

அறிவிப்புகளின் காலம் முடிந்தது" என்று திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ள அவர், முந்தைய அரசு வெறும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மட்டுமே வெற்றியாக காட்டி ஏமாற்றி வந்ததாகவும், இனிமேல் களத்தில் உண்மையான தொழிற்சாலைகள் அமைவதை வைத்தே வெற்றி மதிப்பிடப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
1,097 ஏக்கர் கொண்ட தொழிற்பூங்காவில் மனைகள் ஒதுக்கப்பட்டும் கூட, இன்னும் தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்படாமல் முடங்கி கிடப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும், 7 எம்.எல்.டி தண்ணீர் தேவைப்படும் நிலையில் மிகக் குறைந்த அளவே விநியோகம் செய்யப்படுவதாகவும், 6 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட பிரம்மாண்ட பூங்காவிற்கு வெறும் 5 கிலோ மீட்டர் அளவே சாலைகள் இருப்பதாகவும் உள்கட்டமைப்பு குறைபாடுகளைப் பட்டியலிட்டுள்ளார். 
 
திருச்சியில் தகுதியான சூழல் இருந்தும், கடந்த 5 ஆண்டுகளாக அதனைச் சரியாகப் பயன்படுத்தும் அரசு அமையவில்லை என்று வருத்தம் தெரிவித்துள்ள அமைச்சர், இனிமேல் தமிழகத்தின் அனைத்து சிப்காட்களும் விரிவான தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படும் என்று அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

15 வருடங்களுக்கு பின் வீட்டை மாற்றிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி!.. பின்னணி என்ன?..

15 வருடங்களுக்கு பின் வீட்டை மாற்றிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி!.. பின்னணி என்ன?..ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் சசிகலாவின் தயவால் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

இது விளம்பர அரசு அல்ல.. செய்து காட்டும் அரசு.. மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் புதிய புரோஜக்ட்.. 1500 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்...!

இது விளம்பர அரசு அல்ல.. செய்து காட்டும் அரசு.. மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் புதிய புரோஜக்ட்.. 1500 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்...!தமிழகத்தின் தொழில் துறை வளர்ச்சிக்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் வகையில், முன்னணி வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான மஹிந்திரா தனது புதிய முதலீட்டு திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டு ஏமாற்றும் அரசு அல்ல தவெக அரசு.. உண்மையான தொழிற்சாலைகள் அமைவதை வைத்தே மதிப்பீடு.. அமைச்சர் கீர்த்தனா

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டு ஏமாற்றும் அரசு அல்ல தவெக அரசு.. உண்மையான தொழிற்சாலைகள் அமைவதை வைத்தே மதிப்பீடு.. அமைச்சர் கீர்த்தனாதமிழகத்தின் தொழில் துறை சார்ந்த நிர்வாக குளறுபடிகளை சாடி, புதிய அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா.

விஜய்யை கேலி செய்யாத ஊடகம் மிக குறைவு.. விஜய்யை இழிவுபடுத்தாத பத்திரிகையாளர்களே இல்லை.. இந்த லட்சணத்தில் எப்படி பேட்டி கொடுப்பார்?

விஜய்யை கேலி செய்யாத ஊடகம் மிக குறைவு.. விஜய்யை இழிவுபடுத்தாத பத்திரிகையாளர்களே இல்லை.. இந்த லட்சணத்தில் எப்படி பேட்டி கொடுப்பார்?தமிழக அரசியல் மற்றும் ஊடக வரலாற்றில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அளவிற்கு தொடர்ச்சியான விமர்சனங்களையும் கேலிகளையும் சந்தித்த ஒரு தலைவர் மிகக் குறைவு என்றே கூறலாம். அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பிருந்தே, அவர் எடுத்த ஒவ்வொரு முடிவையும் கேலி செய்யாத ஊடகங்களோ, அவரை இழிவுபடுத்தி பேசாத பத்திரிகையாளர்களோ தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்குச் சூழ்நிலை நிலவியது.

51 லட்சம் செலவு செய்து சுரங்கப்பாதை அமைத்தார்களா திமுக அரசு ? வெறும் குழியை தோண்டிவிட்டு பணம் ஸ்வாகாவா?

51 லட்சம் செலவு செய்து சுரங்கப்பாதை அமைத்தார்களா திமுக அரசு ? வெறும் குழியை தோண்டிவிட்டு பணம் ஸ்வாகாவா?தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த முந்தைய திமுக அரசின் நிர்வாகச் சீர்கேடுகளும், மக்கள் பணத்தைச் சூறையாடிய ஊழல் முறேகடுகளும் நாளுக்கு நாள் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் வெளிச்சத்திற்கு வந்த வண்ணம் உள்ளன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் சுரங்கப்பாதை அமைப்பதற்காக சுமார் 51 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அது முழுமையாக செலவிடப்பட்டதாக கணக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், களத்தில் ஆய்வு செய்து பார்த்த பொதுமக்களுக்கும் சமூக ஆர்வலர்களுக்கும் ஏமாற்றமும் அதிர்ச்சியுமே மிஞ்சியுள்ளது.