வியாழன், 7 மே 2026
Last Modified: வியாழன், 7 மே 2026 (14:00 IST)

பாண்டிச்சேரி விடுதியிலிருந்து அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிரடி மாற்றம்!.. காரணம் இதுதான்!..

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகளை புறந்தள்ளிவிட்டு விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று முதலிடத்தைப் பிடித்ததும் தவெக ஆட்சி அமையப்போகிறது, விஜய் முதல்வராகப் போகிறார் என விஜய் ரசிகர்களும், தவெக தொண்டர்களும், விஜய்க்கு வாக்களித்தவர்களும் நினைத்தார்கள்.

ஆனால், ஆட்சி அமைக்க 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்பதால் இதுவரை விஜய் தவெகவை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை. அதனால், விஜயால் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. தமிழக காங்கிரஸ் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவை கொடுத்துள்ள நிலையில் விசிக மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளிடம் ஆதரவை விஜய் கேட்டுள்ளார். விஜய் ஆட்சியமைக்க இன்னும் 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான் , அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கலில் சிலர் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்க முன் வந்ததாக செய்திகள் கசிந்தது. இதையடுத்து 25க்கும் மேற்பட்ட அதிமுக எம்எல்ஏக்களை நேற்று புதுச்சேரியில் உள்ள ஒரு தனியார் விடுதியில் அதிமுக தலைமை தங்க வைத்தது. ஆனால் தற்போது அந்த விடுதியிலிருந்து அவர்கள் வேறு விடுதிக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

அந்த சொகுசு விடுதியில் ஏற்கனவே சுற்றுலா பயணிகள் முன்பதிவு செய்திருப்பதால், அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை காலி செய்யுமாறு விடுதி நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டதையடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது...

வருமானத்தை மறைத்ததாக விஜய் மீது மோசடி வழக்கு!. நீதிமன்றம் அதிரடி!...

திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடன் கூட்டணி கட்சிகள் ஆலோசனை!.. பரபர அப்டேட்..

கை விரித்த ஆளுநர்!.. விஜய் தீவிர ஆலோசனை!. உச்சநீதிமன்றம் செல்வாரா?..

விசிக, இடதுசாரி தலைவர்களுடன் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க கூடாது என அழுத்தமா?

விஜய்க்கு ஆதரவாக மெரீனாவில் ஜல்லிக்கட்டு பாணி போராட்டமா? திடீரென குவிக்கப்பட்ட போலீஸ்..!

