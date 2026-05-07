வியாழன், 7 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: வியாழன், 7 மே 2026 (13:00 IST)

கை விரித்த ஆளுநர்!.. விஜய் தீவிர ஆலோசனை!. உச்சநீதிமன்றம் செல்வாரா?..

vijay
விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தும் ஆட்சியமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. அதனால், விஜயால் இப்போது வரை முதல்வராக பதவியேற்க முடியவில்லை. காங்கிரஸ் 5 எம்எல்ஏக்களுடன் ஆதரவு கொடுத்திருப்பதால் தவெகவின் பலம் தற்போது 112 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்பதால் ஆளுநர் யோசிப்பதாக தெரிகிறது.

ஆனால் ‘நீங்கள் என்னை முதலமைச்சராக பதவிப் பிரமாணம் செய்து வையுங்கள்.. சட்டமன்றத்தில் நான் என் பலத்தை நிரூபிக்கிறேன்’ என விஜய் ஆளுநரிடம் கூறியதாக தெரிகிறது. ஆனால், இன்று காலை விஜயை நேரில் அழைத்து பேசிய ஆளுநர் ‘இன்னும் யார் உங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கவிருக்கிறார்கள்?.. பெரும்பான்மை இல்லாமல் ஆட்சி அமைத்தால் சட்டசபையில் உங்களால் எப்படி நிரூபிக்க முடியும்?. எப்படி ஒரு நிலையான ஆட்சியை கொடுக்கமுடியும்?.. நீங்கள் நிரூபிக்காவிட்டால் எதிர்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவருவார்கள். உங்கள் ஆட்சி கவிழ்ந்து போகும்’ என சொன்னதாக தெரிகிறாது.

மொத்தத்தில் ஆட்சி அமைக்க தேவையான ஆதரவுடன் வாருங்கள் என்று சொல்லி விஜயை அவர் அனுப்பிவிட்டார். இதையடுத்து, அடுத்து என்ன செய்வது என தனது கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் சட்ட ஆலோகர்களிடம் விஜய் தற்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். அநேகமாக விஜய் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆளுநரின் செயல் அருவருக்கத்தக்கது...நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கருத்து

ஆளுநரின் செயல் அருவருக்கத்தக்கது...நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கருத்துநடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. இதனால் விஜயை ஆட்சியமைக்க

பி.எம். ஸ்ரீ' பள்ளி திட்டத்தை அமல்படுத்துங்கள்: தமிழகம், மே.வங்கம் தலைமை செயலாளர்களுக்கு கடிதம்..!

பி.எம். ஸ்ரீ' பள்ளி திட்டத்தை அமல்படுத்துங்கள்: தமிழகம், மே.வங்கம் தலைமை செயலாளர்களுக்கு கடிதம்..!தமிழகம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடக்கும் 'பி.எம். ஸ்ரீ' பள்ளித் திட்டத்தை அமல்படுத்த மத்திய அரசு புதிய முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது.

112 எம்.எல்.ஏக்களை வச்சிக்கிட்டு எப்படி ஆட்சி அமைப்பீர்கள்?!.. விஜயிடம் ஆளுநர் கேள்வி!..

112 எம்.எல்.ஏக்களை வச்சிக்கிட்டு எப்படி ஆட்சி அமைப்பீர்கள்?!.. விஜயிடம் ஆளுநர் கேள்வி!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை

மீண்டும் தேர்தல் நடத்துவதே சரியான வழி.. விஜய் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார்.. Zoho ஸ்ரீதர் வேம்பு

மீண்டும் தேர்தல் நடத்துவதே சரியான வழி.. விஜய் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார்.. Zoho ஸ்ரீதர் வேம்புதமிழக அரசியலில் தற்போது நிலவி வரும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான இழுபறி மற்றும் நிலையற்ற தன்மை குறித்து Zoho நிறுவனத்தின் தலைமை விஞ்ஞானி ஸ்ரீதர் வேம்பு தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள கருத்து விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.

ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடாவிடால் உச்சநீதிமன்றம்.. தவெகவின் அதிரடி திட்டம்..!

ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடாவிடால் உச்சநீதிமன்றம்.. தவெகவின் அதிரடி திட்டம்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளில் 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறியைத் தீர்க்க உச்சநீதிமன்றத்தை நாடத் திட்டமிட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com