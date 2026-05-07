வியாழன், 7 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : வியாழன், 7 மே 2026 (12:56 IST)

விசிக, இடதுசாரி தலைவர்களுடன் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க கூடாது என அழுத்தமா?

thiruma
தமிழக அரசியலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பலப்பரீட்சை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுடன் இன்று ஆழ்வார்ப்பேட்டை இல்லத்தில் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார். 
 
தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியுள்ள சூழலில், திமுக கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி , மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகியோரின் ஆதரவை கோரி தவெக கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. ஏற்கனவே காங்கிரஸ் தவெக-விற்கு ஆதரவு அளித்துள்ள நிலையில், இக்கட்சிகளின் முடிவும் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
 
இந்த இக்கட்டான நிலையில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் ஆகியோர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசி வருகின்றனர். தவெக-விற்கு ஆதரவு அளிப்பதா அல்லது திமுக கூட்டணியிலேயே நீடிப்பதா என்பது குறித்து இந்த சந்திப்பில் விவாதிக்கப்படுவதாக தெரிகிறது. 
 
ஒருபுறம் அதிமுகவுடன் திமுக மறைமுக பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக தகவல்கள் கசிந்து வரும் நிலையில், இடதுசாரிகள் மற்றும் விசிக-வின் இந்த நகர்வு தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஆலோசனையின் முடிவிலேயே விஜய்யின் முதல்வர் கனவு நனவாகுமா அல்லது திமுக கூட்டணியின் பலம் நீடிக்குமா என்பது தெரியவரும்.
 
Edited by Siva

ஆளுநரின் செயல் அருவருக்கத்தக்கது...நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கருத்து

ஆளுநரின் செயல் அருவருக்கத்தக்கது...நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கருத்துநடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. இதனால் விஜயை ஆட்சியமைக்க

பி.எம். ஸ்ரீ' பள்ளி திட்டத்தை அமல்படுத்துங்கள்: தமிழகம், மே.வங்கம் தலைமை செயலாளர்களுக்கு கடிதம்..!

பி.எம். ஸ்ரீ' பள்ளி திட்டத்தை அமல்படுத்துங்கள்: தமிழகம், மே.வங்கம் தலைமை செயலாளர்களுக்கு கடிதம்..!தமிழகம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடக்கும் 'பி.எம். ஸ்ரீ' பள்ளித் திட்டத்தை அமல்படுத்த மத்திய அரசு புதிய முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது.

112 எம்.எல்.ஏக்களை வச்சிக்கிட்டு எப்படி ஆட்சி அமைப்பீர்கள்?!.. விஜயிடம் ஆளுநர் கேள்வி!..

112 எம்.எல்.ஏக்களை வச்சிக்கிட்டு எப்படி ஆட்சி அமைப்பீர்கள்?!.. விஜயிடம் ஆளுநர் கேள்வி!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை

மீண்டும் தேர்தல் நடத்துவதே சரியான வழி.. விஜய் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார்.. Zoho ஸ்ரீதர் வேம்பு

மீண்டும் தேர்தல் நடத்துவதே சரியான வழி.. விஜய் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார்.. Zoho ஸ்ரீதர் வேம்புதமிழக அரசியலில் தற்போது நிலவி வரும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான இழுபறி மற்றும் நிலையற்ற தன்மை குறித்து Zoho நிறுவனத்தின் தலைமை விஞ்ஞானி ஸ்ரீதர் வேம்பு தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள கருத்து விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.

ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடாவிடால் உச்சநீதிமன்றம்.. தவெகவின் அதிரடி திட்டம்..!

ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடாவிடால் உச்சநீதிமன்றம்.. தவெகவின் அதிரடி திட்டம்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளில் 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறியைத் தீர்க்க உச்சநீதிமன்றத்தை நாடத் திட்டமிட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com