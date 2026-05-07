விசிக, இடதுசாரி தலைவர்களுடன் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை.. தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க கூடாது என அழுத்தமா?
தமிழக அரசியலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பலப்பரீட்சை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுடன் இன்று ஆழ்வார்ப்பேட்டை இல்லத்தில் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியுள்ள சூழலில், திமுக கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி , மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகியோரின் ஆதரவை கோரி தவெக கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. ஏற்கனவே காங்கிரஸ் தவெக-விற்கு ஆதரவு அளித்துள்ள நிலையில், இக்கட்சிகளின் முடிவும் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த இக்கட்டான நிலையில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் ஆகியோர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசி வருகின்றனர். தவெக-விற்கு ஆதரவு அளிப்பதா அல்லது திமுக கூட்டணியிலேயே நீடிப்பதா என்பது குறித்து இந்த சந்திப்பில் விவாதிக்கப்படுவதாக தெரிகிறது.
ஒருபுறம் அதிமுகவுடன் திமுக மறைமுக பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக தகவல்கள் கசிந்து வரும் நிலையில், இடதுசாரிகள் மற்றும் விசிக-வின் இந்த நகர்வு தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஆலோசனையின் முடிவிலேயே விஜய்யின் முதல்வர் கனவு நனவாகுமா அல்லது திமுக கூட்டணியின் பலம் நீடிக்குமா என்பது தெரியவரும்.
