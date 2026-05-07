வியாழன், 7 மே 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: வியாழன், 7 மே 2026 (13:09 IST)

திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடன் கூட்டணி கட்சிகள் ஆலோசனை!.. பரபர அப்டேட்..

விஜயின் தவெக ஆட்சியமைக்க 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது. இதையடுத்து, காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஆதரவு கேட்டு தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம் அனுப்பினார். அதில், காங்கிரஸ் மட்டும் திமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்து 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை வழங்கிவிட்டது.

விஜய் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. ஆனால், விசிகவும், இடதுசாரிகளும் இப்போதுவரை தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை என்றும் சொல்லவில்லை. ஆதரவு கொடுப்பதாகவும் சொல்லவில்லை. இதுபற்றி யோசித்து முடிவெடுப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே, திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறிவிட்ட நிலையில் விசிக மற்றும் இடதுசாரிகளும் வெளியேறி விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிப்பார்களா என்கிற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில், முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினின் இல்லத்தில் தற்போது விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், சிபிஎம் சண்முகம், சிபிஐ வீரபாண்டியன், துரைமுருகன், கனிமொழி ஆகியோர் ஆலோசனை செய்து வருகிறார்கள். விஜய் தரப்பு விசிக, இடதுசாரிகளிடம் ஆதரவு கேட்டுள்ள நிலையில் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆளுநரின் செயல் அருவருக்கத்தக்கது...நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கருத்து

ஆளுநரின் செயல் அருவருக்கத்தக்கது...நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் கருத்துநடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. இதனால் விஜயை ஆட்சியமைக்க

பி.எம். ஸ்ரீ' பள்ளி திட்டத்தை அமல்படுத்துங்கள்: தமிழகம், மே.வங்கம் தலைமை செயலாளர்களுக்கு கடிதம்..!

பி.எம். ஸ்ரீ' பள்ளி திட்டத்தை அமல்படுத்துங்கள்: தமிழகம், மே.வங்கம் தலைமை செயலாளர்களுக்கு கடிதம்..!தமிழகம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடக்கும் 'பி.எம். ஸ்ரீ' பள்ளித் திட்டத்தை அமல்படுத்த மத்திய அரசு புதிய முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது.

112 எம்.எல்.ஏக்களை வச்சிக்கிட்டு எப்படி ஆட்சி அமைப்பீர்கள்?!.. விஜயிடம் ஆளுநர் கேள்வி!..

112 எம்.எல்.ஏக்களை வச்சிக்கிட்டு எப்படி ஆட்சி அமைப்பீர்கள்?!.. விஜயிடம் ஆளுநர் கேள்வி!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை

மீண்டும் தேர்தல் நடத்துவதே சரியான வழி.. விஜய் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார்.. Zoho ஸ்ரீதர் வேம்பு

மீண்டும் தேர்தல் நடத்துவதே சரியான வழி.. விஜய் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்பார்.. Zoho ஸ்ரீதர் வேம்புதமிழக அரசியலில் தற்போது நிலவி வரும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான இழுபறி மற்றும் நிலையற்ற தன்மை குறித்து Zoho நிறுவனத்தின் தலைமை விஞ்ஞானி ஸ்ரீதர் வேம்பு தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள கருத்து விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.

ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடாவிடால் உச்சநீதிமன்றம்.. தவெகவின் அதிரடி திட்டம்..!

ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடாவிடால் உச்சநீதிமன்றம்.. தவெகவின் அதிரடி திட்டம்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளில் 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், ஆட்சி அமைப்பதில் நிலவும் இழுபறியைத் தீர்க்க உச்சநீதிமன்றத்தை நாடத் திட்டமிட்டுள்ளது.

