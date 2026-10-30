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  4. Tamil Nadu Police Recapture All 17 Escaped Prisoners Amid Prison Leadership Shakeup
Written By SIVA SIVA

தேனி சிறையிலிருந்து தப்பிய 17 கைதிகளையும் பிடித்த தமிழ்நாடு காவல்துறை!

தேனி சிறை உடைப்பு
Written By: SIVA
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (12:41 IST)
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தேனி மாவட்டம் தெக்கம்பட்டி கிளை சிறையிலிருந்து தப்பி சென்ற 17 கைதிகளையும் தமிழ்நாடு காவல்துறை அதிரடியாக தேடிப் பிடித்துள்ளது. 
 
கடந்த 26 அன்று இரவு 200 கைதிகள் மட்டுமே தங்கும் வசதி கொண்ட இந்தச் சிறையில், 334 கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்த நெருக்கடிக்கு நடுவே இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. 9 காவலர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் 4 பேர் மட்டுமே பணியில் இருந்ததும், கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் காலியாக இருந்ததும், முதன்மை வாயில் பூட்டப்படாமல் இருந்ததும் தெரியவந்ததை அடுத்து 9 சிறைத்துறை ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
சிறைத்துறையின் இந்த மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு குளறுபடியை தொடர்ந்து, சிறப்புப் படைகள், ட்ரோன்கள் மற்றும் உள்ளூர் காவல்துறையின் ஒருங்கிணைப்புடன் அனைத்துக் கைதிகளும் விரைவாக பிடிக்கப்பட்டனர். இந்த தீவிர நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, அக்டோபர் 29 அன்று சிறைத்துறை தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் சந்தீப் ராய் ரத்தோர் உட்படப் பல உயர் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
 
மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துவிட்டதாக பாஜக கடும் விமர்சனம் வைத்துள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள சிறைகளில் நிலவும் அதிகப்படியான இடநெருக்கடி மற்றும் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை குறித்த விவாதத்தையும் இந்தச் சம்பவம் மீண்டும் கிளப்பியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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