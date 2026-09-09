  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. CAG Exposes Alleged Irregularities in SC/ST Scholarships During Previous DMK Regime
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (17:19 IST)

SC ST மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகையில் முறைகேடு.. திமுக ஆட்சியில் நடந்ததாக சிஏஜி அறிக்கை

udhyanidhi stalin
Written By: SIVA
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (17:19 IST)
google-news
பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகையில் முந்தைய திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் மிகப்பெரிய முறைகேடுகளும் நிர்வாக அலட்சியமும் அரங்கேறியுள்ளதாக சிஏஜி அறிக்கை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது. 
 
தகுதியான ஆயிரக்கணக்கான எஸ்சி, எஸ்டி மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கல்வி உதவித்தொகை வேண்டுமென்றே விடுபட்டுள்ளதுடன், இரட்டை பணப்பரிமாற்றம் மற்றும் முழுமையற்ற சரிபார்ப்பு போன்ற குளறுபடிகளும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளன. 
 
குறிப்பாக, 36,510 உதவித்தொகைகள் வழங்குவதில் பல மாதங்கள் முதல் ஒரு வருடம் வரை தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதன் மூலம் ரூ.7.28 கோடி நிதி முறைகேடு அல்லது முடக்கம் நடந்துள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
 
ஏழை மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட விளிம்புநிலை மாணவர்களின் உயர்கல்விக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை கூட முறையாக நிர்வகிக்க முடியாத திமுக அரசு, தங்களைச் சமூகநீதியின் காவலர்கள் எனப் பெருமை பேசிக்கொள்வதற்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது. 
 
எஸ்சி, எஸ்டி மாணவர்களின் எதிர்காலத்தோடு விளையாடிய இந்த மோசமான நிர்வாகச் சீர்கேட்டுக்கும் நிதி முறைகேட்டுக்கும் திமுக தலைமை என்ன பதில் சொல்லப் போகிறது? சமூகநீதிக்கு எதிரான இத்தகைய அலட்சியப் போக்கு பொதுமக்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
டாஸ்மாக் கடையில் பணிபுரிந்த வெளிநபர்.. வழக்குப்பதிவு செய்து ஒருவர் கைது..

2 தொகுதிகளையும் ஜெயிக்க வைக்கிறது என் பொறுப்பு!. அறிவாலயத்தில் ஆவேசமான உதயநிதி!..

2 தொகுதிகளையும் ஜெயிக்க வைக்கிறது என் பொறுப்பு!. அறிவாலயத்தில் ஆவேசமான உதயநிதி!..மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நிறைவு!.. கூட்டணிக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க?...

தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நிறைவு!.. கூட்டணிக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க?...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சியின் ஆதரவோடு விஜய் ஆட்சியமைத்தார்.

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை.. முதல்வர் விஜய் உத்தரவு...

வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை.. முதல்வர் விஜய் உத்தரவு...வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே தமிழக அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற முக்கிய ஆய்வு கூட்டத்தில், மாநிலத்தில் மழைநீர் தேங்கக் கூடிய தாழ்வான பகுதிகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து உடனடி தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

SC ST மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகையில் முறைகேடு.. திமுக ஆட்சியில் நடந்ததாக சிஏஜி அறிக்கை

SC ST மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகையில் முறைகேடு.. திமுக ஆட்சியில் நடந்ததாக சிஏஜி அறிக்கைபட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகையில் முந்தைய திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் மிகப்பெரிய முறைகேடுகளும் நிர்வாக அலட்சியமும் அரங்கேறியுள்ளதாக சிஏஜி அறிக்கை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.

டாஸ்மாக் கடையில் பணிபுரிந்த வெளிநபர்.. வழக்குப்பதிவு செய்து ஒருவர் கைது..

டாஸ்மாக் கடையில் பணிபுரிந்த வெளிநபர்.. வழக்குப்பதிவு செய்து ஒருவர் கைது..தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர் உட்கோட்டம், பந்தநல்லூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட குறிச்சி பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடையில் (எண். 8069) கடை பணியாளர் அல்லாத வெளிநபர் ஒருவர் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக புகார் பெறப்பட்டுள்ளது.