SC ST மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகையில் முறைகேடு.. திமுக ஆட்சியில் நடந்ததாக சிஏஜி அறிக்கை
பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகையில் முந்தைய திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் மிகப்பெரிய முறைகேடுகளும் நிர்வாக அலட்சியமும் அரங்கேறியுள்ளதாக சிஏஜி அறிக்கை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
தகுதியான ஆயிரக்கணக்கான எஸ்சி, எஸ்டி மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கல்வி உதவித்தொகை வேண்டுமென்றே விடுபட்டுள்ளதுடன், இரட்டை பணப்பரிமாற்றம் மற்றும் முழுமையற்ற சரிபார்ப்பு போன்ற குளறுபடிகளும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளன.
குறிப்பாக, 36,510 உதவித்தொகைகள் வழங்குவதில் பல மாதங்கள் முதல் ஒரு வருடம் வரை தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதன் மூலம் ரூ.7.28 கோடி நிதி முறைகேடு அல்லது முடக்கம் நடந்துள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
ஏழை மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட விளிம்புநிலை மாணவர்களின் உயர்கல்விக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை கூட முறையாக நிர்வகிக்க முடியாத திமுக அரசு, தங்களைச் சமூகநீதியின் காவலர்கள் எனப் பெருமை பேசிக்கொள்வதற்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது.
எஸ்சி, எஸ்டி மாணவர்களின் எதிர்காலத்தோடு விளையாடிய இந்த மோசமான நிர்வாகச் சீர்கேட்டுக்கும் நிதி முறைகேட்டுக்கும் திமுக தலைமை என்ன பதில் சொல்லப் போகிறது? சமூகநீதிக்கு எதிரான இத்தகைய அலட்சியப் போக்கு பொதுமக்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva