அமைச்சருக்காக திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் விதிமீறலா?!. அறிக்கை கேட்கும் நீதிமன்றம்!..
பாரதீய ஜனதா கட்சி மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளிலும் பயணித்தவர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் நடிகர் விஜய் தவெகவை துவங்கிய போது தன்னை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டார். திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்ட சி.டி.ஆர் நிர்மல்குமார் அந்த தொகுதியில் ஒரு லட்சத்து 14 ஆயிரம் வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கும் நிலையில் நிர்மல் குமாருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கிடைத்திருக்கிறது..
மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை இவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், இவர் திருப்பரங்குன்றம் கோயிலுக்கு சென்றிருந்தபோது அவருக்காக கோயில் நடை தாமதமாக சாத்தப்பட்டதாகவும், கோவில் கருவறைக்குள் சென்று நிர்மல்குமார் வழிபாடு செய்ததாகவும் சர்ச்சை எழுந்திருக்கிறது.
இதனையடுத்து அறநிலையத்துறை செயலாளர் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவேண்டுமென மதுரை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்..
கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவையே உலுக்கிய புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய முக்கிய பயங்கரவாதியான ஹம்சா பர்ஹான், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் சுட்டு கொல்லப்பட்டதாக நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரின் முசாபராபாத் பகுதியில் இந்த அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
இந்தியாவின் முன்னணி தேர்தல் வியூகவகுப்பாளரும், ஜன சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனருமான பிரசாந்த் கிஷோர், பாட்னாவின் புறநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள 'பீகார் நவ்நிர்மாண்' ஆசிரமத்திற்கு தனது இருப்பிடத்தை அதிரடியாக மாற்றியுள்ளார். தர்பங்கா பகுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பீகார் அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தல் வரை தான் ஆசிரமத்திலேயே தங்கி மக்கள் பணியாற்ற போவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மிக முக்கிய முகங்களில் ஒருவரான 'விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்', சேலம் தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று, தற்போது முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவையின் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். ஒரு சாதாரண பின்னணியில் இருந்து வந்து, இன்று மாநிலத்தின் மிக முக்கியத் துறையின் அமைச்சராக உயர்ந்திருக்கும் அவரது அரசியல் பயணம் பலரையும் வியக்க வைத்துள்ளது.