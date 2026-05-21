  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Velachery Kumar Appointed as Minister for Newly Created AI and Information Technology Department
Written By
Last Updated : Thursday, 21 May 2026 (14:23 IST)

தொழில்நுட்பத்தில் கவனம் செலுத்தும் தவெக அரசு.. AIக்கு என தனித்துறை.. வேளச்சேரி குமார் நியமனம்

செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறை
Publish: Thu, 21 May 2026 (14:23 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (14:23 IST)
google-news
தமிழகத்தில் நிர்வாக திறனை மேம்படுத்தவும், உலகளாவிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப மாநிலத்தை முன்னெடுத்து செல்லவும் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது. எதிர்கால தொழில்நுட்ப தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்திற்கென தனியாக ஒரு புதிய துறையை அரசு உருவாக்கியுள்ளது. அத்துடன், ஏற்கனவே செயல்பட்டு வரும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையும்  இதனுடன் முழுமையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
புதிதாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த 'தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறை' அமைச்சராக வேளச்சேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் குமார் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தவெக அரசின் இந்த நவீன அணுகுமுறை மற்றும் தொழில்நுட்ப தொலைநோக்குச் சிந்தனைக்குத் தமிழக இளைஞர்கள் மற்றும் ஐடி ஊழியர்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
 
அரசு சேவைகளை முற்றிலும் டிஜிட்டல் மயமாக்குவது, லஞ்ச ஊழலற்ற வெளிப்படையான ஆன்லைன் நிர்வாக முறையைக் கொண்டு வருவது மற்றும் ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் மக்கள் குறைகளுக்கு அதிவிரைவாகத் தீர்வு காண்பது ஆகியவற்றை இந்த புதிய அமைச்சகம் முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டு இயங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஒரு திறமையான இளம் அமைச்சரின் கீழ் இந்தத் துறை கொண்டு வரப்பட்டிருப்பது, உலகளாவிய ஐடி நிறுவனங்களின் முதலீடுகளைத் தமிழகத்தை நோக்கி ஈர்க்கவும், லட்சக்கணக்கான புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் பெரிதும் வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

தவெக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு!.. யாருக்கு என்ன துறை?.. வாங்க பார்ப்போம்!..

தவெக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு!.. யாருக்கு என்ன துறை?.. வாங்க பார்ப்போம்!..தவெகவில் ஏற்கனவே விஜய் உட்பட 10 அமைச்சர்கள் இடம் பெற்றிருக்கும் நிலையில், இன்று அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு மேலும் 23 எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் .

பெண் குழந்தைக்கு தந்தை ஆனார் சீமான்!.. நாம் தமிழர் கட்சியினர் வாழ்த்து..

பெண் குழந்தைக்கு தந்தை ஆனார் சீமான்!.. நாம் தமிழர் கட்சியினர் வாழ்த்து..நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருப்பவர் சீமான்.

தவெக அமைச்சரவையில் ஐ.யூ.எம்.எல். இடம் பெறும்!.. காதர் மொய்தீன் அறிவிப்பு...

தவெக அமைச்சரவையில் ஐ.யூ.எம்.எல். இடம் பெறும்!.. காதர் மொய்தீன் அறிவிப்பு...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைத்தது.

ஸ்டாலினை தோற்கடித்த வி.எஸ்.பாபுவுக்கு அமைச்சர் பதவி இல்லையா?.. நெட்டிசன்கள் ஆதங்கம்..

ஸ்டாலினை தோற்கடித்த வி.எஸ்.பாபுவுக்கு அமைச்சர் பதவி இல்லையா?.. நெட்டிசன்கள் ஆதங்கம்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக போட்டியிட்டவர் வி.எஸ்.பாபு. இவர் ஏற்கனவே அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகளில் பயணித்தவர்.

ஒரு வாரத்தில் கட்சியை கலைச்சிட்டு தவெகவில் சேர்ந்தவருக்கு அமைச்சர் பதவி!....

ஒரு வாரத்தில் கட்சியை கலைச்சிட்டு தவெகவில் சேர்ந்தவருக்கு அமைச்சர் பதவி!....தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.