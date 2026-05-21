திமுக மாற்று கட்சியின் கூடாரமாகிவிட்டது: கட்சியில் இருந்து விலகிய முக்கிய பிரபலம்..!
தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், திமுகவின் முக்கிய மூத்த நிர்வாகியும், திருப்பூர் மத்திய மாவட்ட செயலாளருமான செல்வராஜ் அவர்கள் தனது பதவியிலிருந்தும், கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்தும் விலகுவதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். கொங்கு மண்டலத்தில் திமுகவின் மிக முக்கிய தூணாக விளங்கிய அவரது இந்தத் திடீர் விலகல் முடிவு, கட்சித் தலைமைக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திமுகவில் நீண்டகாலமாக உழைத்த தனக்கு கட்சியில் தகுந்த அங்கீகாரமும், மரியாதையும் வழங்கப்படவில்லை என்றும், சமீபகாலமாக நிலவி வரும் வாரிசு அரசியல் மற்றும் ஒருதலைப்பட்சமான அதிகார போக்குகளால் அதிருப்தி அடைந்தே இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களை ஈர்த்து வரும் தவெக அரசின் புதிய மாற்ற அரசியல், திமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகள் பலரையும் சிந்திக்க வைத்துள்ளதன் பின்னணியிலேயே இந்த விலகல் நிகழ்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
செல்வராஜ் அவர்களின் இந்த விலகலை தொடர்ந்து, கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த மேலும் பல முக்கிய திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் அடுத்தடுத்து தங்களின் பதவிகளைத் துறந்து, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணையப் போவதாக பரவலானத் தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன. சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்த திமுகவுக்கு, இந்த முக்கிய மாவட்ட செயலாளரின் விலகல் கொங்கு பகுதியில் மேலும் ஒரு பலத்த பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.
Edited by Siva