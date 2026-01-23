தொல்லியல் கட்டுப்பாட்டுக்கு செல்கிறதா திருப்பரங்குன்றம் மலை.. உச்சநீதிமன்றத்தில் புதிய மனு..!
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலைக்கோவில் விவகாரம் இப்போது தேசிய அளவில் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள புனிதமான 'தீபத்தூண்' கல்லில் தினமும் 24 மணி நேரமும் விளக்கேற்றப்பட வேண்டும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த மலையையும் தொல்லியல் துறை தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து 'இந்து தர்ம பரிஷத்' உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் எம். பஞ்சோலி அடங்கிய அமர்வு, இது குறித்து மத்திய அரசு, தமிழக அரசு மற்றும் இந்தியத் தொல்லியல் துறை பதிலளிக்க கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
முருக பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருப்பரங்குன்றம் மலையில், 13-ஆம் நூற்றாண்டு சூபி தர்காவான சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்காவும் அமைந்துள்ளது. கார்த்திகை தீபத் திருநாளில் மலையெங்கும் தீபங்கள் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்றும், அங்கு பக்தர்கள் வழிபட அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மனுதாரர் தரப்பில் கோரப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, மலையில் விளக்கேற்ற அனுமதித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு வாதிட்டபோது, அது பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் எனக் கூறியது.
ஆனால், தமிழக அரசின் இந்த வாதத்தை "வேடிக்கையானது" என விமர்சித்த உயர் நீதிமன்றம், விளக்கேற்ற அனுமதி வழங்கியது. தற்போது, மலையின் புனிதத்தைப் பாதுகாக்கவும், முறையான நிர்வாகத்திற்காகவும் தொல்லியல் துறையின் தலையீட்டை உச்ச நீதிமன்றம் மூலம் இந்து அமைப்பு கோரியுள்ளது.
இரு மதத்தினருக்கும் புனிதமான இடமாக திகழும் இம்மலையில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகளைக் காரணம் காட்டி அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் அடுத்தகட்ட நகர்வு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
