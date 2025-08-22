வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (09:07 IST)

இன்று சென்னை தினம்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் சென்னை தினத்தை, சென்னை மக்கள் இன்று உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்த சிறப்புமிக்க நாளில், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் சென்னை மக்களுக்கு தனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
 
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது வாழ்த்து செய்தியில் "எந்தெந்த மூலைகளில் இருந்தும் நண்பர்களை அளித்து, வாழ வழி தேடுவதற்கு நம்பிக்கையும் அளித்து, பல பெண்களுக்கு பறக்க சிறகுகளை அளித்து, எத்தனையோ பேருக்கு முதல் சம்பளத்தை அளித்து, சொந்த ஊரின் அடையாளத்தை அளித்து, மொத்தத்தில் நமக்கெல்லாம் வாழ்வளித்த சீரிளம் சிறப்புமிக்க சென்னைக்கு அகவை 386!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மேலும், "சென்னை வெறும் ஊரல்ல, தமிழ்நாட்டின் இதய துடிப்பு" என்று கூறி, "வணக்கம், வாழவைக்கும் சென்னை" என தனது பதிவை நிறைவு செய்துள்ளார். இந்த வாழ்த்து, சென்னை நகரின் வளர்ச்சிக்கும், அதன் கலாச்சாரத்திற்கும், மக்களுக்கு அது அளிக்கும் வாழ்வாதாரத்திற்கும் கிடைத்த அங்கீகாரமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
1639ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி, கிழக்கிந்திய கம்பெனி, சென்னப்ப நாயக்கரிடம் இருந்து செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை அமைந்துள்ள இடத்தை விலைக்கு வாங்கியது. இந்த நிகழ்வை குறிக்கும் வகையில், 2004ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி சென்னை தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இது சென்னை நகரின் வரலாறு, பாரம்பரியம், கலாச்சாரம் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றைப் போற்றும் ஒரு சிறப்பான நாளாகக் கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

விஜய்க்கு எதிராக நயன்தாராவை இறக்குவார்கள்: பழ கருப்பையா

விஜய்க்கு எதிராக நயன்தாராவை இறக்குவார்கள்: பழ கருப்பையாவிஜய்யின் தவெக மாநாடு நேற்று நடந்த நிலையில் விஜய்யின் அரசியல், தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து பழ கருப்பையா கூறியதாவது:

ஆன்லைன் சூதாட்ட மசோதா எதிரொலி: பணம் கட்டி விளையாடும் போட்டிகளை நிறுத்துகிறது Dream 11!

ஆன்லைன் சூதாட்ட மசோதா எதிரொலி: பணம் கட்டி விளையாடும் போட்டிகளை நிறுத்துகிறது Dream 11!மத்திய அரசு சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிய ஆன்லைன் சூதாட்ட மசோதா, பணம் கட்டி விளையாடும் ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரும் அடியாக விழுந்துள்ளது. இந்த மசோதாவின் மூலம், பணம் கட்டி விளையாடும் அனைத்து விளையாட்டுகளும் சூதாட்டமாகவே கருதப்பட்டு, முற்றிலுமாகத் தடை செய்யப்படுகின்றன. இந்த நடவடிக்கை காரணமாக, பிரபல ஆன்லைன் விளையாட்டு நிறுவனமான ட்ரீம்11, தனது தளத்தில் பணம் கட்டி விளையாடும் போட்டிகளை நிறுத்த தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

முன்னறிவிப்பின்றி சென்னையில் திடீர் மழை.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி..!

முன்னறிவிப்பின்றி சென்னையில் திடீர் மழை.. பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி..!இன்று அதிகாலை திடீரென சென்னை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பெய்த கனமழை, மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பாதித்துள்ளது. இருப்பினும் குளிர்ச்சியான தட்பவெப்பத்தால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

2026ல் தவெகவுக்கும் திமுகவுக்கும் தான் போட்டி.. அடித்து சொன்ன விஜய்..!

2026ல் தவெகவுக்கும் திமுகவுக்கும் தான் போட்டி.. அடித்து சொன்ன விஜய்..!மதுரையில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாட்டில், அதன் தலைவர் விஜய் தனது உரையில், திமுக மற்றும் பாஜக-வை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

பாசிச பாஜகவுடன் நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ கூட்டணி இல்லை: தவெக தலைவர் விஜய் உறுதி..!

பாசிச பாஜகவுடன் நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ கூட்டணி இல்லை: தவெக தலைவர் விஜய் உறுதி..!மதுரையில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாட்டில், அதன் தலைவர் விஜய் தனது அரசியல் எதிரிகள் யார் என்பதையும், தனது கட்சியின் நிலைப்பாட்டையும் தெளிவாக விளக்கினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com